快訊／中選會公告王浩宇遭罷免　即日起解除議員職務「不再補選」

▲王浩宇9日得知遭罷免成功後，透過臉書「我是中壢人」發聲。（圖／翻攝自臉書我是中壢人）

記者蘇晏男／台北報導

中選會22日舉行委員會審議民進黨桃園市議員王浩宇罷免投票案結果，並於下午公告王浩宇正式遭罷免，即日起解除職務，且4年內不得為同一公職人員候選人。另外，由於王浩宇解除職務後，其所遺任期不足2年，且桃園市議會議員缺額未達總名額2分之1，依《地方制度法》第81條第1項規定，不再補選。

中選會指出，王浩宇罷免案投票人總數為32萬7758人，投票人數為9萬2226人，投票率為28.14％，有效票為9萬1710票，其中同意罷免票數為8萬4582票，佔92.23％；不同意罷免票數7128票，佔7.77％，無效票為516票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，投票結果為通過。

對於解除王浩宇職務部分，中選會表示，依《公職人員選舉罷免法》第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告日起，解除職務；被罷免人自解除職務日起，4年內不得為同一公職人員候選人。

此外，王浩宇解除職務後，其所遺任期不足2年，且桃園市議會議員缺額未達總名額2分之1，依《地方制度法》第81條第1項規定，不再補選。

王浩宇16日得知遭罷免成功後，在臉書「我是中壢人」以14字表示，「衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝」。根據《TVBS新聞網》報導，王浩宇罷免投票當天人在綠島，因此不會現身說明，只會透過臉書發布聲明。