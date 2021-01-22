陸船越界狂撈魚1650kg　基隆海巡強勢登檢整船押回...先消毒

記者郭世賢／基隆報導

21日上午7時39分海巡署艦隊分署第一基隆海巡隊接獲海巡署第二北基巡防區指揮部通報，於彭佳嶼北21浬處疑似有大陸漁船越界；該隊獲報立即調派PP-10050海巡艇前往查處，上午10時30分於彭佳嶼北20.5浬處發現大陸漁船「閩連漁」違規拖網作業，船捕撈漁獲約1650公斤雜魚，即全程錄影蒐證，海巡經強勢登檢後將該船及陳姓船長等9人押返隊部偵辦。

基隆海巡隊表示，經查「閩」船1月10日自浙江省台州市出港，於21日趁海象不佳越界進入北方三島彭佳嶼海域拖網作業，海巡艇PP-10050接獲通報後迅速前往查處，21日上午10時30分在彭佳嶼北20.5浬處，發現「閩」船正在作業，經數次廣播喝令停船受檢，船長拒不配合並加速逃逸。

▲陸船越界捕撈1650公斤漁獲，海巡強勢登檢連人帶船押返偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

海巡人員見狀即以優勢警力強靠登檢，船長一度情緒激動，經強勢壓制及安撫情緒後控制該船，同時對船上9名船員量測體溫均正常，並提供口罩要求佩戴，夜間9時30分，將「閩」船押返正濱漁港偵辦及留置調查。

初步清查「閩」船捕撈漁獲約1650公斤雜魚（已海拋），船上無存放豬肉等製品；後續將依兩岸人民關係條例移送偵辦，並將船上漁網、漁具一併沒入及切割破壞起網等設備，使其無法再出海作業。

▲▼海巡人員強勢登檢。

▲海巡人員實施登檢、扣留全程均穿著防疫裝備，嚴謹作好各項防疫措施。

第一基隆海巡隊副隊長詹文中表示，為防範嚴重特殊傳染性肺炎入侵，海巡人員實施登檢、扣留全程均穿著防疫裝備，嚴謹作好各項防疫措施，押解該船返港後即實施海巡艇及「閩」船消毒工作，以嚴防疫情破口。

詹文中呼籲漁民於海上作業如有發現陸船越界或不法情事，請撥打海巡「118」報案專線或海巡隊自動電話：02-2462-1451，獲報將立即派艇前往查處，以確保漁民權益及防杜不法。

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