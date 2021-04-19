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社會 社會焦點 保障人權

國中生特製「口水便當」給同學吃　法官判父母連帶賠償4萬元

▲陳女竊取100元便當。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲基隆有國中生吐口水在同學便當讓同學吃下肚，法官判處吐口水的學生與其父母須連帶賠償4萬元。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者林冠吟／基隆報導

國中生吵架鬧上法庭！基隆一所國中的阿明（化名）與阿志（化名）是同班同學，去年2人因便當問題而起衝突，阿志在全班面前怒罵阿明是「弱智」，還趁著阿明不注意時在他的便當裡吐口水，讓不知情的阿明吃下肚，雙方家長因此鬧上法院。基隆地方法院審理後，判處阿志與其父母應連帶賠償阿明4萬元。

判決書指出，阿明與阿志是同班同學，但阿明常被阿志常訕笑恐嚇，去年6月還因為教室便當有少，阿志在同學面前怒罵阿明「弱智、智障、以後在路邊撿垃圾」與三字經等，要求阿明下樓去拿便當，遭拒絕後還威脅他「你再繼續看，我們就直接打你」，使阿明心生畏懼，離開去拿便當。

誰知道阿志竟趁著阿明去拿便當不在教室之際，對著阿明的便當吐口水，使得阿明在不知情的情況下吃下肚，直到事後同學告知後才知道。而阿明的父母知道後，也將阿志怒告上法院，認為其與其父母應賠償他們20萬元。

庭審時，阿志與其父母主張和阿明之間是彼此互嗆，且阿志也已被老師處罰並向阿明道歉；阿志指出，便當事件不是無緣無故就怒罵阿明，是他質問阿明為什麼不去拿便當，但阿明卻反罵他「沒手沒腳」、「殘障」，才會怒罵回去。阿志強調，他不是刻意要吐口水在阿明的便當上，是轉身要吐口水，往阿明的方向吐，沒有吐在便當上。

基隆地院審理後認為，阿志曾被少年法庭裁定交由父母嚴加管教，雖然阿志辯稱是阿明先罵他，才會有後續出言怒罵與吐口水的行為，但吐口水在便當上已被證人證實且並非可取，還讓阿明在不知情的情況下吃下，已造成阿明人格受侮及感到畏懼，情節重大。此外，阿志的言行也在去年12月，就被少年法庭裁定交付家長嚴加管教，其父母也並未舉證對於兒子的監督沒有鬆懈，因此判阿志與其父母須連帶賠償阿明4萬元。

不過法官調閱校方的調查訪談紀錄也發現，同學指出阿志雖然平常會對阿明嘲笑或開玩笑，但阿明也有「回嗆」、「互罵髒話」的行為，不能僅依阿志言詞不禮貌、嘲笑、開玩笑，就認為他「長期霸凌、恐嚇、訕笑阿明」。

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