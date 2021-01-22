澳洲交纏人夫！小三IG辣曝「含腳趾很開心」：月經來也吃…正宮崩潰

▲高雄人夫在澳洲偷吃小三，被老婆抓包。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人妻發現丈夫竟在澳洲與小三同居，對方更囂張在IG上貼出與丈夫的合照，PO文談交往細節等等，讓她心碎提告求償60萬元精神撫慰金。法院審理後判小三應賠償正宮5萬元，全案確定。

正宮主張，與丈夫在2016年11月結婚，小三2016年11月至2017年6月間與丈夫在澳洲同居。丈夫2017年7月間與她發生爭吵，這才坦承並將姦情捅破，小三還曾在IG限時動態上PO出，「說我的腳趾頭很漂亮還含得很開心，月經來也吃，為了取悅我還會想新招式」、「妳現在用的還是我使用過丟掉的垃圾」，或PO合照等，她決定就小三的21次侵權行為，分別請求1萬至5萬元不等的精神撫慰金，共計60萬元。

小三則稱，與人夫在2016年4、5月間相識並交往，後因人夫2016年11月初到澳洲打工旅遊分手，交往時曾看過人夫身分證配偶欄，相信人夫未婚，只是對感情不忠，同時與很多人交往，直到2017年6月間才知道人夫早已結了婚，否認有跟人夫在澳洲同居，強調IG帳號不是她的，PO文內容也與人夫無關。

另外，她指出，人夫提供給人妻的那些錄音檔，目的是用來求償，動機並不單純，也不能證明她明知人夫已婚還發生親密交往，此外，人妻早就知道她有與人夫往來，人妻的侵權行為損害賠償請求權已過2年時效，請求法官將訴訟駁回。

橋頭地方法院勘驗對話、貼文發現，小三曾傳訊息給人夫，「我出國就是要跟你段關係啊，你幹嘛又大費周章的跑來澳洲找我？」、「謝謝妳的大愛讓他來國外照顧我」，認定小三明知人夫結婚，還與對方親密交往，小三應就其中3項指控賠償正宮10萬元，由於人夫共同侵害正宮的權益，2人應平均分擔，最後判小三應賠償正宮5萬元，正宮其餘的指控則因過了時效，或是無法得知為婚前或婚後不予判賠。案經上訴，高雄高分院將其駁回，全案確定。