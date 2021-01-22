王浩宇嘆「是我不好，還是韓粉集結？」　曬對比圖反被嗆爆：笑死

▲王浩宇16日遭罷免成功。（圖／記者陳家豪攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免成功後，21日在臉書分享，罷王案同意票催票率的對比圖，直呼「是我做不好，還是韓粉集結？」對此，鄉民不以為然，紛紛留言狂噓「笑死人...不會檢討自己」、「8%剩2%，可憐哪」。

針對罷王案，政大選舉研究中心（ESC NCCU）的研究助理Jiasin Yu，將2020年韓國瑜選總統時在中壢的催票率，與2021年王浩宇罷免案的同意票催票率進行對比，表示「到底是藍營催票率高，還是都會的中間選民要教訓王浩宇，我覺得大家可以從這張圖試著自己判斷看看。」

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事後，王浩宇轉發PO文，並說道「是我做不好，還是韓粉集結？謝謝Jiasin Yu的科學數據，我想數字蠻清楚的，只能說，我真的對地方盡心盡力。」

▲王浩宇覺得自己對地方盡心盡力。（圖／翻攝自PTT）

他也委屈表示，「我尊重制度，但問題是這個制度罷免我的是我過去的支持者，還是本來就不支持我的人？靠8%當選的議員，有什麼能力對抗其他幾個議員的動員？我想大家都應該一起思考。」

儘管該文章目前僅限好友觀看，但早已被網友截圖，放上PTT討論，就有人曬出數據，王浩宇2018年得票數為1萬6292票；至於2021年的罷免不同意票數則為7128票，不禁吐槽「相較之下，你的票源有大約9000票沒有出來挺你，還是這9000票也一起變成韓粉了？」

對此，鄉民也紛紛回應，「笑死，完全不覺得自己做人失敗」、「當初還有人擔心他被罷免會少很多樂趣，看看這邊不就又出來搞笑了嗎」、「可撥仔，笑死」、「先反省為什麼沒人幫，隔壁棚的黃捷都比你有人氣」、「沒用了啦，還是去上政論吐苦水」。