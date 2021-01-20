中韓網友大戰「泡菜起源」　華春瑩：各有千秋勿帶偏見傷感情

▲泡菜。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

中韓網友近日為了「泡菜起源」吵得不可開交，甚至連南韓教授也忍不住在《紐約時報》上刊登泡菜廣告，並強調「泡菜是韓國的」。對此，中國外交部發言人華春瑩今（20）日回應說，作為一種醃漬發酵的食品，並不僅存在於少數幾個國家、民族和地區，她認為應從美食角度進行交流，而不應帶入偏見，「以免引發對立，影響感情」。

中國外交部20日的例行記者會上，針對中韓網友爭奪「泡菜起源」的問題，華春瑩先強調她不是食品方面的專家，但她卻認為「泡菜作為一種醃漬發酵的食品，並不是僅存在於少數幾個國家、民族和地區。」

她進一步解釋，中國普通話稱之為「pàocài」，中國的朝鮮族以及朝鮮半島稱之為「kimchi」，凡此種種就有相通和相近之處，但在用料、口味、製作方法方面又各有千秋。

但華春瑩強調，兩國應該從美食角度對泡菜相關學術問題，進行有益和友好的交流討論，而不應帶入偏見，以免引發對立，影響感情。

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）



事實上，南韓誠信女子大學教授徐坰德18日在《紐約時報》美洲版、《國際版紐約時報》歐亞版刊登泡菜廣告，以「韓國泡菜是給全世界的」（Korea’s Kimchi, It’s for Everyone）為題寫下，南韓泡菜文化2013年被聯合國教科文組織（UNESCO）認定為非物質文化遺產，且數千年來一直是韓國代表性的飲食文化。

另外，南韓農林畜產食品部也在官方網頁中貼出圖表，解釋兩國泡菜差異。韓式泡菜名為「김치」（Kimchi），2001年獲國際食品法典委員會（CODEX）認定為世界派菜規格標準，主要作法是將辣椒粉、蒜頭、生薑、蔥、白蘿蔔等做成調味醬料，並將白菜與之拌雜發酵；中式泡菜則將白菜、芥菜梗、辣椒、蘿蔔等浸泡鹽水醃製。

▲南韓教授徐坰德在《紐約時報》刊登泡菜廣告。（圖／翻攝自Instagram／@seokyoungduk）



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