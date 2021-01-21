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拜登政府「首談」中國！開轟北京制裁前朝官員　籲2黨共同譴責

▲▼拜登宣誓就職美國總統。（圖／路透社）

▲拜登20日宣誓就職，他所領導的政府首度談及中國。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登20日宣誓就職，隨即進入白宮，展開執政工作，其政府也首度回應中國議題。他所領導的國安會（NSC）批評，北京對於前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等前朝官員的制裁是「毫無建樹且憤世嫉俗」的行為。

《路透社》等外媒報導，國安會發言人呼籲共和、民主兩黨譴責中方制裁，並且透露，總統拜登很期待與兩黨領袖合作，以利美國在競爭中勝過中國。

拜登舉行就職典禮之際，中國外交部宣布，將針對川普政府28名「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權」的官員實施制裁，包括蓬佩奧、白宮經濟顧問納瓦洛（Peter Navarro）、國安顧問歐布萊恩（Robert Charles O'Brien）、衛生部長阿札爾（Alex Azar）、國務院次卿柯拉克（Keith Krach）、美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）、前國安顧問波頓（John Bolton）、前首席策略顧問班農（Steve Bannon）等等。

中國外交部表示，「這些人及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。」

快訊／拜登就職典禮一半…中國外交部算帳宣布：將制裁蓬佩奧等人

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