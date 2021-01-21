衝擊春運！陸農村返鄉人員須居家監測14天　網友罵：也才放7天假

▲大陸每年春節返鄉號稱「人類史上最大遷徙」。（圖／記者任以芳攝）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠疫情持續，面對即將來臨的春運，大陸防疫再升級！大陸國家衛生健康委員會昨（20）日宣布，冬春季所有農村返鄉人員，需持7天內有效核酸陰性結果證明，返鄉後並實行14天居家健康監測，期間不聚集、不流動，且每7天還要進行一次核酸檢測。消息一出，不少陸網友直呼「春節假期也不夠14天啊」、「春節不是才7天假嗎」。

綜合陸媒報導，大陸國家衛健委20日公告《冬春季農村地區新冠肺炎疫情防控工作方案》，除了勸導農民「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」外，還明確規定返鄉人員需持7日內有效核酸陰性證明，且返鄉後還需進行14天居家健康監測，期間民眾不聚集、不流動，每7天還需要進行一次核酸檢測。

至於返鄉人員包括哪些人群？衛健委回應說，一是跨省份返鄉人員；二是來自本省內中高風險區域所在地市的返鄉人員（中高風險區域內部人員原則上不流動）；三是本省內的進口冷鏈食品從業人員、口岸直接接觸進口貨物從業人員、隔離場所工作人員、交通運輸工具從業人員等。

消息一出，一票網友感嘆，「其實最難受最無奈的還是留守在農村家裡的孩子和老人吧，一年就盼著團聚那麼幾天，現在都化為了泡影，唉！！！辛酸，委屈，無可奈何也只有農村人懂」、「可以服從不返鄉，但是能否調節假期？家裡人一年沒見了，春暖花開時，能否給個不收過路費、不扣工資的7天假期？打工人很想家」。

另外也有人大罵，「好傢伙，春節假期都不夠14天的」、「總共才放幾天假？強制留在原地你就直說，別拐彎抹角」、「其實就是不方便直接發文禁止回鄉，看到這個文件基層就懂了」、「乾脆直接發文取消春節一了百了」、「說白了就是變相不讓你回家」、「放假7天居家隔離14天！氣笑了」、「目的很簡單，不許亂走動，就在原地過年」。

▲河北石家莊疫情嚴峻。（圖／CFP）



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