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因應拜登上任　台灣基進提「國安四箭」盼邁向台美建交

▲▼台灣基進召開「打破模糊堅守一中一台，強化體質邁向台美建交」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲台灣基進召開「打破模糊堅守一中一台，強化體質邁向台美建交」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

美國新任總統拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）於美東時間20日正式就職。對此，台灣基進22日提出「國安四箭」，包括完成《境外勢力代理人法》草案立法、推動台灣版本「乾淨網路標章」、積極尋求美國對台軍售與共同演訓，以及成立台灣的「混合戰應變中心」，呼籲總統蔡英文強化台灣體質，穩健邁向台美建交。

台灣基進22日上午召開「打破模糊堅守一中一台，強化體質邁向台美建交」記者會，與會者包括台灣基進新聞部主任張博洋、台灣獨立建國聯盟主席陳南天、台灣北社秘書長潘威佑、永社專案研究員彭至誠等人。

張博洋表示，在美國前總統川普卸任前，前任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就已經確認，美國的一中政策是「一中一台」，台灣應該要做的是在蓬佩奧奠定的基礎中堅守底線，不管未來拜登對中國、台美關係的態度為何，台灣都能夠找到自己的主體性。

▲▼台灣基進召開「打破模糊堅守一中一台，強化體質邁向台美建交」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲台灣基進提出「國安四箭」，盼蔡英文穩健邁向台美建交。（圖／記者林銘翰攝）

張博洋認為，台灣內部面對中國的侵略與滲透，目前能做的是完成《境外勢力代理人法》草案立法，以及《兩岸人民關係條例》內中資限制的修法，目前都因為國民黨的阻攔無法順利一讀，希望民進黨能夠加速推動。

張博洋指出，先前美國政府曾經提到，想要在5G世代推行乾淨網路，他認為台灣也應該推動乾淨網路認證，強化現行政府採購、APP與電子產品資安認證程序，對各項通訊設備軟硬體檢測，打造人民安全有保障的選擇環境，在資訊安全超前部署。

張博洋說，台灣應該在美國日前通過「2020台灣保證法」的架構下，積極尋求美國的軍事演訓與對台軍售，持續穩定台灣的不對稱戰力。

張博洋也以關西機場事件為例，表示該案雖然看起來是外交事件，但對台灣內部卻有軍事滲透危機，而且主責單位的權責不清楚，因此台灣應該比照北約成立「混合戰應變中心」，面對中國對台灣的認知作戰領域，能夠進行有效防範。

陳南天指出 ，過去4年在川普政府的執政下，台美關係有跳躍性的進展，且朝向正常化不斷前進，根據台灣獨立建國聯盟日前公布的民調顯示，已經有82.5%的台灣人支持台美建交，已然成為台灣人跨黨派的最大的共識。

陳南天認為，在美國政權交接的重要時刻，雖然有準國務卿布林肯對台灣安全的承諾，以及駐美大使蕭美琴受邀參與拜登就職典禮等正面消息，但是對於台美關係鞏固的承諾，不僅要依靠美國單方面的承諾，更需要是台灣內部自我防衛的決心，這表現在政府政策法案制定上的周延度。

彭至誠說，以民主國家的自由開放來摧毀民主，是中國的慣用手段，中國政權對台灣乃至全世界民主國家的威脅，憑現有法律包括去年初通過的《反滲透法》仍有所不足。

彭至誠認為，面對美國新政府交接的混亂期，中國政府對台灣民主的威脅可預期將更勝以往，呼籲立法院各黨團盡速完成《境外勢力代理人法》草案的立法，以及《兩岸人民關係條例》內中資限制的修法，健全台灣的民主防衛機制。

張博洋表示，如果未來拜登對台灣的態度相對趨緩，至少台灣可以在內部進行比較主動、積極的反中國滲透，展現態度給拜登政府看，就算拜登對中國態度軟化、台美關係可能趨緩情勢，台灣還是能積極主動成為自體免疫性非常強的堡壘。

張博洋也比喻，台美關係好像兩人在踩鴨子船，過去大家認為川普是狂人、踩得非常快，讓台美關係進展得很快，「現在拜登年紀大、踩得相對慢，台灣就有義務更用力踩起來」，讓鴨子船持續以同樣穩定的速度，讓台美關係持續前進。

張博洋認為，本次的美國總統大選跟以往不太一樣，已經造成美國的社會分裂，因此拜登當選後必須做全民總統，將心力放在安撫社會分裂，也讓中國得到喘息的機會，因此台灣更要透過法制面的健全，成為台美關係更加前進的舵手。

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