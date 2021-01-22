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美國重返世衛　眾議員點名譚德塞下台：為隱匿疫情扛責

▲▼世衛秘書長譚德塞獲《自然》評選為「10大重要科學人物」（圖／路透社）

▲世衛秘書長譚德塞。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電

美國新任總統拜登20日就職，當天宣布重返世界衛生組織。眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾今天說，他同意繼續與世衛往來，但美國仍須呼籲或迫使秘書長譚德塞下台，為疫情負責。

拜登（Joe Biden）就職當天連簽17項行政命令改變前總統川普政策，包含致函聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）與世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），撤回川普政府退出世衛的決定。

拜登在信函中表示，世衛在世界對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情及其他無數對全球衛生安全造成威脅的事件中，皆扮演關鍵角色。他說：「在對抗這些威脅與促進全球衛生與衛生安全上，美國會持續充分參與並作世界的領導。」

▲▼拜登在白宮橢圓辦公室的新擺設。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

因不滿世衛搞砸疫情、盲目聽命於中國，川普2020年4月決定暫停金援世衛，並於5月宣布退出，原定今年7月生效。當時不少共和黨議員將矛頭對準多次為中國講話的譚德塞，紛紛透過決議案要求美國行政部門等到譚德塞辭職下台後，才能恢復金援世衛。

身兼眾院中國工作小組主席的麥考爾（Michael McCaul）今天接受福斯新聞（Fox News）訪問表示，中共與世衛聯手隱匿疫情，譚德塞連示警世界的基本工作都沒做到。

麥考爾說，外界警告他們多次，但中國從未依「國際衛生條例」（IHR）規定通報，譚德塞也不願將疫情定調為國際關注公共衛生緊急事件，「他們必須為此事（疫情）負責，應該要有後果」。

▲美國新冠疫情嚴重。（示意圖／達志影像／美聯社）

談到拜登重返世衛，麥考爾說，他確實認為若想贏得比賽，人必須在場上，不可能把球帶回家，然後從內部帶來改變。他表示，美國需要在聯合國內取得更大影響力，尤其在世衛，所以他主張持續與他們來往。

不過，麥考爾強調，美國應該透過金援機制，呼籲並強迫譚德塞辭職下台，「我個人認為他該為這場疫情負責」。

眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）則不滿表示，世衛未能在疫情初期快速應對，但拜登政府不是要求世衛換批領袖與進行改革，反而是「獎勵失敗」。

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