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屏東屁孩「跳舞+丟銅板」羞辱街友　校方：希望給孩子機會悔過

▲2名屏東國中生欺負街友還將影片上傳，引來網友批評。（圖／翻攝黑色豪門企業，照片經變色處理）

▲2名屏東國中生欺負街友還將影片上傳，引來網友批評。（圖／翻攝黑色豪門企業，照片經變色處理）

社會中心／綜合報導

網路社群媒體近日流傳著一段影片，2名穿著屏東某校服的國中生，看到行動不便坐在路邊乞討的街友，竟然先後掏出5元、10元硬元，在要給錢之前，還先跳舞羞辱街友一番。對此，校方在19日上午聲明，對於3位同學不理性的行為深感抱歉，已會同導師聯絡家長處理，學生也已經認錯，希望社會大眾能給予這些孩子悔過改善的機會。

校方在聲明稿當中表示，學生在戶外教學的過程中發生不當行為，對於造成社會觀感不佳，深表歉意，校方在第一時間接獲消息時，該群戶外教學的學生也剛好回到學校，校長便馬上會同導師聯絡拍攝者與2名羞辱街友的學生家長到校。

校方坦言，犯錯的學生承認，會有這樣子的舉動只是出於一時好玩，當下就要求學生刪除手機影片，並會同家長訓斥與輔導這3位孩子，日後也會利用各種場合及課堂加強學生的品德教育及媒體素養。

此外，校方也已經向教育處進行校安通報，會給予這3位同學最嚴厲的校規處分，日後會再加強全校的品德教育跟媒體素養。不過，校方也指出，「我們都年輕過，孩子難免會犯錯，希望社會大眾能給予這些孩子悔過改善的機會。所以請勿在社群媒體一再轉傳此影片，如此才不會對這些孩子造成二度傷害。」

 
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