22歲小詩人搶全場目光！就職典禮朗誦震撼人心　超猛背景曝

在美國總統拜登宣誓就職典禮之中,現年22歲的戈爾曼(Amanda Gorman)吸引多家外媒目光,因為她不但是美國史上首位青年桂冠詩人,也是總統就職典禮有史以來邀請到最年輕的詩人。她坦言,直到6日深夜才完成詩篇《The Hill We Climb》,呼籲美國人團結和平,強調民主不會永遠被打敗。

▲身穿亮眼黃色大衣的戈爾曼(Amanda Gorman)是美國首位桂冠青年詩人。(圖/路透,下同)

綜合CNN、每日郵報報導,來自加州洛杉磯的戈爾曼從小由單親母親撫養長大,去年自哈佛大學畢業,儘管從小就有語言障礙,但早在小學時期就對詩有濃厚興趣,曾出版個人詩集《The One for Whom Food Is Not Enough》,更在2017年成為全美首位全國青年桂冠詩人,而當年的她只有19歲。

第一夫人吉兒(Jill Biden)讀過戈爾曼作品後,邀請她現身就職典禮朗誦詩詞。戈爾曼透露,為了創作在典禮朗誦的詩篇,每日都會寫下幾句詩詞,而國會6日發生的暴動事件則促使她完成詩篇《The Hill We Climb》,期盼透過就職典禮的場合,傳達希望與團結之意。

翻開《The Hill We Climb》這首詩,有許多字句令人印象深刻,包括「民主或許會被阻礙延緩,但不會永遠被打敗」、「儘管我們曾問過『怎麼可能戰勝災難?』,如今我們確信『災難怎可戰勝我們?』」、「我們不會回到過去,而是走向未來:一個遍體鱗傷但完整的國家,一個仁慈但無畏、勇猛、自由的國家」。

戈爾曼這首詩獲得許多人讚賞,包括脫口秀天后歐普拉(Oprah Winfrey)等,且在朗誦的畫面播出後,推特粉絲人數激增。

