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瘋男「手捧父血頭顱」亂甩撞車！　還殺友「剖肚取腸」掛脖子上

▲▼烏克蘭男子波諾馬連科（Dmitry Ponomarenko）。（圖／翻攝自Поліція Одещини）

▲烏克蘭男子波諾馬連科遭警方逮捕。（圖／翻攝自Поліція Одещини）

記者張方瑀／編譯

烏克蘭一名男子日前全身赤裸「手捧頭顱」且脖子上還掛著「腸子」走在路上，還一邊用血淋淋的頭顱撞擊路邊的車輛。警察趕抵現場調查後發現，男子手上的頭顱竟然是他親生父親的，而腸子則屬於另一名朋友；男子還向警方供稱，那是他親生父親的頭顱，「他是已經不被崇拜的神。」

根據《太陽報》報導，烏克蘭奧德薩（Odessa）一名30歲的男子波諾馬連科（Dmitry Ponomarenko）日前被路人目擊，全身赤裸走在路上，且手上拿著一顆血淋淋頭顱，不斷揮舞著撞擊路邊的車輛，脖子還掛著串腸子。

鄰居報警後，警方隨即抵達將他逮捕，接著在他家找到53歲父親伊格爾（Igor Ponomarenko）被斬首的遺體，還有他朋友登琴科（Aleksandr Demchenko）開膛剖肚的遺體倒在廚房。

波諾馬連科先前曾在飯店工作，但事發前一天因為吸毒和行為不當被解雇。目擊者表示，他看到波諾馬連科渾身是血從公寓走出來，還先坐在門口的長椅上抽菸，接著才四處閒逛。

波諾馬連科則向警方表示，砍下父親頭顱的原因是「他是已經不被崇拜的神」，至於掏空登琴科的內臟則是「不得不這麼做」。當地警方表示，波諾馬連科目前已遭到拘留，並遭控雙重謀殺罪，若罪名成立，將面臨最高15年的監禁。

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