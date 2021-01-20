鄭爽事件發酵　民眾爆料：有人花300萬從泰國帶回混血嬰兒

▲陸女星鄭爽陷入疑似代孕風波。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸女星鄭爽疑似在美國代孕事件引起軒然大波，同時將社會上代理孕母存在的情況浮上檯面。有民眾投書陸媒稱，某買家花費70萬人民幣（下同，約300萬元新台幣），從泰國帶回一名擁有烏克蘭血統的混血兒，還在微信朋友圈曬親子照，不過，鄭爽事件發生後，該買家隨即將照片都刪除掉。

▲烏克蘭代孕機構提供的訊息。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，一名知情人士講述了A先生通過代孕機構，橫跨多個國家和人種，領回代孕嬰兒的經過，「去年年末的某日，A先生的朋友圈里忽然開始經常發布一名嬰兒的照片，圈內熟識的朋友知道，這是A先生通過機構代孕的混血兒子。在鄭爽疑似代孕的新聞引爆輿論後，A先生將所有曬娃的朋友圈已經刪除。」

知情人士表示，這名孩子是A先生通過代孕機構，以烏克蘭女性的卵子混合A先生的精子，由泰國的女性孕育，花費在70萬以上，「目前國內代孕通用的價格大概是70到100萬。」

知情人士提到，代孕機構規定卵子提供者與顧客不能見面，不過會提供她的童年照片、瞳孔顏色、目前職業和身高體重訊息，「顧客將根據這些信息進行篩選。」

▲大陸明令禁止以任何形式買賣配子、合子及胚胎，也就是禁止代孕。（圖／CFP）

據悉，A先生一開始選擇一名烏克蘭模特兒的卵子，但在母體內一兩個月時，檢測出有問題，所以流掉了，第二次A先生則是選擇一名烏克蘭教師的卵子。對此，知情人士表示，如果嬰兒出生後有先天疾病，代孕機構不會負責，「目前基因篩查技術，可以基本保證受精卵的健康優秀，但是這樣的做法非常殘酷，需要同時有五六個受精卵存活，然後由顧客選擇基因優良的且符合自己要求的性別的受精卵成為胎兒並出生。」

知情人士透露，A先生聯繫的那家機構在東南亞有月子中心，客戶可以隨時瞭解代孕媽媽的身體健康狀況，由於疫情影響，客戶不方便去東南亞，機構便開通「遠程打賞」服務，讓代孕媽媽滿足她們的營養攝取，「孩子出生後可以選擇其國籍，有中國和泰國兩種國籍可選。」

據了解，大陸明令禁止以任何形式買賣配子、合子及胚胎，也就是禁止代孕，A先生尋求境外代孕機構，成為司法監管的灰色地帶。由於前期所簽訂的合約違背公序良俗，因此，出現糾紛時，雙方的權益將不受法律保護。