進隔離病室就能領防疫津貼　指揮中心研議訂定「部桃專案」

▲衛生福利部桃園醫院20日起清空院內，僅存少量醫護人員窗邊觀望。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院累計10人確診，院內員工319人需居家隔離14天，門診量大減收入恐受影響。中央流行疫情指揮中心陳時中表示，行政院長蘇貞昌已指示設立「部桃專案」，給予進到隔離病室員工防疫津貼，其他醫院接手部桃移出病患，也將比照辦理，相關辦法還在訂定中，確定後會一併公佈。

新冠肺炎去年爆發後，衛福部在3月訂定「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，給予第一線執行照護嚴重特殊傳染性肺炎疑似或確診病例之醫師、護理師、放射人員與感染管制人員，每人每天、每班或每月1萬元獎勵。

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▲衛生福利部桃園醫院20日起撤離院內病患，化學兵在現場消毒。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中表示，衛福部本來就有對停診有補償辦法，也有訂定照顧確診的的補償津貼，部桃專案可能擴大給予，讓在隔離病房非照顧確診者相關人員，或者暴露於高風險的確診者接觸者，也都可以請領相關補償。此外，進入風險區域照顧的護理津貼也會設立，經費來源將從防疫經費撥放，會先討論法規是否允許。

桃園醫院群聚目前匡列564人需隔離14天，醫院接觸者已採檢229名，217名陰性，3名陽性(案863、868、869)，9名檢驗中，1名待採檢。社區接觸者已採檢168名，164名陰性，2名陽性(案864、865)，2名檢驗中，2名待採檢。