台北飆29.8度創1月史上第2高溫　網一看笑了：想到搶暖暖包的人

▲先前寒流接力來襲，民眾搶買暖暖包造成大缺貨。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

破紀錄！板橋測站今天下午近2點左右，高溫上看30.3度，創下1月史上最熱紀錄。另外，台北測站也測得29.8度高溫，同樣創下1月史上第2高溫紀錄。有網友看到就笑說「想到前幾天搶暖暖包的人...」、「搶暖暖包的人，現在真的有夠暖」、「暖暖包白買囉」。

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▲台北、板橋今天出現30度左右高溫，創下1月高溫紀錄。（圖／中央氣象局）

氣象預報員林定宜表示，今天台北測站出現29.8度，創下1949年以來台北第2高溫紀錄，上一次出現29.8度高溫紀錄出現在1972年1月23日，第一高溫則出現在1964年1月12日，當時有31.9度。

▲今日高溫排行。（圖／中央氣象局）

林定宜說，今天只有東半部雲較多，在太陽照射下，台南以北雲少，所以才會比較高溫。不過，接下來還是陸續會有冷空氣南下，下一波出現在周六，屆時北部、東北部還會再降溫轉涼，後面也仍然會有冷空氣來襲，但強度還有待觀察。





▲氣象局表示，在太陽照射下，台南以北雲少，所以才會比較高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

天氣粉專表示，破紀錄！板橋測站今天下午近2點左右，高溫上看30.3度，創下1月史上最熱紀錄，許多地方高溫也達28度、接近30度。要注意的是，東南風吹拂，中、南部空氣很髒，容易有霧霾髒空氣。

不少網友就笑說，「想到前幾天搶暖暖包的人...」、「搶暖暖包的人，現在真的有夠暖」、「暖暖包白買囉」，另外也有網友感慨「極端氣候」、「大寒才剛走，立馬變夏天」、「看樣子今年夏天應該也是很可怕吧！」。