全台有雨！「先濕後冷」變天時程出爐　把握今大寒陽光

▲氣象局說，今西半部多雲到晴，東半部有局部短暫雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今天（20日）是24節氣的「大寒」，天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，把握今穩定天氣，未來一周先濕後冷，周四下半天到周六上半天是水氣主要影響時間，影響最顯著的時間是周五，預計全台灣都有降雨的機會；在周五晚上，將有下一波東北風增強帶來冷空氣。

賴忠瑋指出，今清晨仍然只有11到13度，西半部各地天氣相當穩定，甚至比19日還要更溫暖，不過日夜溫差仍然顯著；迎風面東半部雲量偏多，降雨有比19日略增加的趨勢；另外，今也要注意空氣品質，偏東風導致西半部背風側擴散條件不佳，尤其中南部空氣品質可達對敏感族群不健康等級。

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賴忠瑋說，穩定的天氣就到今天，周四開始到下周二、三左右的天氣會先濕後冷；濕的部分是目前位於菲律賓東方海面有較多水氣，正逐漸隨氣流北上，預計未來會從台灣東側通過，再北上到日本的琉球群島附近。

▲▼今降雨偏向東半部。（圖／氣象局）

賴忠瑋分析，今天東部的水氣就會比19日略微增加，周四下半天到周六上半天是主要影響時間，影響最顯著的時間是周五，預計全台灣都有降雨的機會；周六下半天水氣就會逐漸減少遠離，各地降雨趨緩，西半部逐漸可見陽光，東半部多雲局部短暫雨。

賴忠瑋表示，冷的部分是在周五晚上，將有下一波東北風增強帶來冷空氣，加上有南方水氣的影響，預計迎風面的北部和東北部的降雨會增加，天氣也會轉為相對濕冷。

賴忠瑋指出，雖然這波冷空氣不算特別強，預計影響到下周一，不過周六起到下周一、二雲量減少，輻射冷卻效應仍會使得溫度有感下降，北部、南部和東部會降到14至15度左右，中部空曠地區甚至會降到12至13度。他提醒還是要注意溫度的落差變化，適時調整衣物，以免著涼感冒。

▼氣象局提醒周四、周五南方雲系北移。（點圖可放大／氣象局）

中央氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今清晨輻射冷卻影響，西半部低溫12至14度，新竹、苗栗、南投和雲林局部地區有10度以下，白天氣溫比19日更溫暖，各地高溫22度以上，西半部局部可到26、27度；西半部多雲到晴，東半部有局部短暫雨。

張承傳說，周四、周五南方雲系北移，周四降雨偏向東半部，西半部雲量稍多、局部飄雨；周五水氣最多，東半部下雨時間長，西半部降雨和周四相比再明顯一點；周六水氣慢慢離開，西半部轉多雲，東半部降雨減緩。

張承傳表示，周六東北季風增強，溫度下降，這波冷空氣影響到下周一，預估中部以北低溫12、13度、台北市15度；這段期間水氣較少、較乾冷，都是偏向東半部局部降雨。