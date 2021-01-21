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部桃群聚首見美國加州變種病毒　指揮中心： 傳播力變快！

▲▼疾管署副署長羅一鈞受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院發生群聚，短短9天就有10例確診，包含醫護、護理師家人、醫院外籍看護染疫。指揮中心今（21）日證實，在部桃群聚5人驗到國內首見的L452R病毒變異，為目前主流病毒D614G帶有突變，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，在部桃群聚中觀察有傳播力變快現象，但後續還需進一步分析，相關證據還不足。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前針對部桃群聚案說明，疫情源頭來自案812美國境外移入個案，感染病毒和先前武漢爆發第一波病毒完全不同，屬於「強勢病毒D614G」。

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羅一鈞指出，D614G變異株為歐美主流，而美國北加州大學發表發現其L452R位點變異，懷疑與加州當地疫情上升有關，但目前還沒有被世衛組織（WHO）認定為新的變異株。

羅一鈞表示，目前群聚案已有5人驗出L452R位點變異，包含境外移入案812與最初染疫醫師案838、後續醫護案389、852、856都有進行病毒基因序列比對，除856病毒量低無法定序，但比對少數序列仍與其他案相同，也就是說，5人都是同一支病毒，傳染當中也沒有發生新的突變。

羅一鈞說明，新冠病毒屬於RNA病毒本來就容易突變，但要看有無意義，如果重要到影響傳播力、致病力，才會稱為一種變異株，或者外界俗稱的變種病毒。目前L452R變異還屬於D614G突變，僅為變異株候選人，還要更多證據才足以評估是否能成為公認變異株。

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