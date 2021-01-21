董家大姐提告「普悠瑪案調查不實」　運安會：家屬都沒有提出質疑

▲董小羚提告運安會調查不實。（圖／記者劉昌松攝）

記者李宜秦／台北報導

2018年發生普悠瑪翻車事故，意外釀成18人不幸罹難，失去8名親人的董家大姐董小羚不滿行政院及國家運輸安全調查委員會的調查結果，今日至北檢提告。對此，運安會主委楊宏智表示，運安會提供非常多次機會，讓罹難者家數提出相關質疑，但都沒有收到，至於檢調單位是否成案，則交由相關單位釐清。

運安會去年公布普悠瑪事故最終調查報告，直指釀禍根源因素是台鐵局未能提供司機員、檢查員及調度員完整手冊及程序以為作業依循；同時也未能提供完整訓練、考驗及獨立檢定制度，致第一線執勤人員對列車系統及操作不熟悉；此外，又未落實已訂定規範之管理。

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罹難者家屬董小羚表示，無法認同運安會的調查結論，質疑調查報告所說的翻車時間點，列車行車紀錄器顯示還沒有翻車，「我們問了很多專家，找出很多錯誤訊息，錯誤報告，以及錯誤的計算公式，所以要告行政院和運安會，做了登載不實的調查報告。」

董小羚表示，控告對象包括當初批准報告的前行政院長賴清德，以及運安會調查小組成員，「這關係著每年2億載客量的台鐵，如果報告做得這麼草率，把這次的事故看得這麼簡單，影響所有乘客的生命財產安全，我嚴重呼籲台鐵，我不希望有下一個滅族的董家！」

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，運安會主委楊宏智表示，運安會是獨立機關，且有提供多種管道讓罹難者家屬提出疑問，在公布最終報告前，還有另外針對家屬加開說明會，但家屬們都沒有提出質疑。

楊宏智說，運安會提供多次面對面機會，網上也有公佈聯絡方式或電話，若家屬或任何人掌握新事證，希望運安會重啟調查，也可提供運安會判斷，但董小羚或其他家屬都沒有作為。

楊宏智表示，董小羚可能不太了解運安會是行政院下的獨立機構，針對他的提告，運安會沒有意見，至於是否成案，則會由檢調單位判斷，「當然他也可以提告檢調不公」。