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自強號小情侶狂喇5分鐘！她睜眼驚見「舌頭露出」　崩潰求救列車長

▲▼自強號小情侶狂喇5分鐘！她睜眼驚見「舌頭露出」　崩潰求救列車長。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO本來在車上睡覺，怎料睜眼竟驚見「防疫破口」...（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／柯沛辰報導

台灣近日疫情嚴峻，各界都不敢掉以輕心。不過，有一名女網友PO文爆料，她18日晚間搭乘自強號南下，卻遇到一對年輕情侶拿下口罩，還忘情擁吻5分鐘，讓她忍不住吐槽「年輕人就是太衝動了！」

原PO在Dcard心情板發文指出，她原本在車上睡覺，結果一覺醒來，竟看見前方一對情侶嘴巴黏在一起，時間超過5分鐘，不僅擋住通道，還沒戴好口罩，「 喇了很久，我還看到他們的舌頭...要不是男生到了中壢下車，列車長又來得太慢，就能看到一個尷尬的局面了」。

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照片中可見，這對男女親密地抱在一起，分別將口罩拉到下巴，隨後忘情激吻，仿佛忘了現在是防疫敏感時期，而且周遭還有其他乘客。原PO目睹傻眼，將畫面拍下提醒「出門在外，請大家控制好自己的小頭，謝謝！」

許多網友看完紛紛留言，「出來玩還敢沒戴」、「口罩拉下來直接喇...是有多飢渴」、「這個直接檢舉啦誇張，尤其是欺負單身狗的部分」、「乾以為在拍劇嗎」、「是多急啦，親成這樣」、「防疫當前，拜託不要拖大家下水」、「是在發情嗎？口罩戴好啦！」

不過，也有人對此不以為然，「公審戰士即將抵達戰場」、「偷拍還PO上來也滿噁的，回覆也是無聊當有趣」引發論戰。

根據現行規定，民眾進入大眾運輸場站、郵局及搭乘大眾運輸工具應落實佩戴口罩，若有蓄意違規、勸導不聽者，可依傳染病防治法第37條第1項第6款規定，通報地方政府依傳染病防治法第70條執行裁罰，最重可處15,000元以下罰鍰。

▼情侶倆忘情擁吻，仿佛陷入兩人世界。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼自強號小情侶狂喇5分鐘！她睜眼驚見「舌頭露出」　崩潰求救列車長。（圖／翻攝自Dcard）

 
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