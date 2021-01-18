屏東調車員遭夾殺！肢體變形亡…妻子見屍崩潰　台鐵回應了

記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東潮州一名37歲林姓台鐵調車員，18日上午進行車廂更換調車作業時發生職安事故，導致林男被夾在兩車廂中，當場失去意識、肢體變形，送醫不治身亡。對此，台鐵表示，林姓調車員屬因公殉職，撫卹會依此辦理，並協助家屬處理後事。

據悉，林姓調車員18日上午在潮州車輛基地檢車段進行車廂更換，期間不慎被兩車廂夾住，雖然同仁立刻通報消防局破壞車體救援，但林男被救出時已無生命跡象，送往潮州安泰醫急救1小時候宣告不治。

▲台鐵林姓調車工遭車廂夾擊送不治，家屬傷痛，檢警查責任 。（圖／記者陳崑福翻攝）



▲台鐵林姓調車員的妻子哭攤跪地認屍 。（圖／記者陳崑福翻攝）



林男結婚3年的妻子趕到醫院，看著丈夫的遺體當場哭到腿軟，完全不敢置信，而林男父母也不敢相信兒子照常上班卻再也回不了家。此外，目前鐵路警已報請檢察官驗屍，將釐清死因及責任歸屬。

據《聯合報》報導，台鐵執行摘掛車廂作業必須兩人進行，且要靠無線電聯繫，當列車移動時人必須退出車廂，事故車廂有一條氣軔軟管未拆除，懷疑林男當下要拆除才發生意外。

台鐵表示，林姓調車員進入台鐵工作約6年，平時表現優異，發生意外實屬痛心，由於林男屬於因公殉職，後續會依此辦理撫卹，並協助家屬處理後事。

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