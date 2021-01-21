教師要求加入「薪資審議會」　全教總赴行政院發起團體協約

▲全教總要求加入「軍公教薪資審議委員會」。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

全國教師工會總聯合會日前於會員代表通過向行政院發起團體協商，要求「軍公教薪資審議委員會」納入全教總（教師）代表，今（21日）上午全教總於行政院門口遞送團體協約的公文和草案。

全教總理事長侯俊良表示，軍公教薪資的調整毫無章法可言，行政院的「軍公教薪資審議委員會」根本就是個黑箱審議委員會，審議委員是哪些人？審議內容為何？依據什麼數據決定薪資調整否？外界均毫無所悉，也使得軍公教的薪資調整遠遠落後各種參考數據。

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侯俊良以民國100年至109年分析，人均GDP成長率是35.51%，民間平均薪資成長18.27%，重要民生物價指數成長16.08%，可是軍公教只調薪過一次3%，遠遠落後這些重要參考數據。因此，物價不斷上漲、周遭親友收入不斷上升，只有軍公教薪水不漲，這使得基層軍公教苦不堪言，心情鬱悶到極點。

侯俊良氣憤表示，行政院人事總處過去對於全教總、全教會一而再、再而三的開記者會、發公文要求納入教師代表參與薪資審議都無正面的回應。所以全教總進一步依據工會法、團體協約法發動團體協約，行使法律賦予工會的「勞動三權」。

侯俊良進一步表示，全教總發動團體協約的目的是促使行政院能重視自己的「受僱者」，聽聽基層軍公教的心聲，不要一方面要求企業重視勞權，另一方面對於自己所屬員工的意見卻不聞不問。此外，軍公教薪資調整也應該參考「基本工資審議」，依循重要經濟數據做調整，不能每次都以「國家財政困難」作為軍公教不調薪的理由。事實上，國家每年的預算都成長，財政一點都不困難，是因為政府把軍公教待遇調整放在最末位，錢都花完了才考慮軍公教待遇，所以「國家財政困難」根本就是壓榨軍公教勞力的藉口。

全教總更拿總統蔡英文之前說的話，「政府第一次聽不見，可以大聲點；再聽不見，可以更大聲點；第三次再聽不見，可以拍桌子。」全教總說，他們這次沒有要拍桌子，只是帶領教師依循工會法、團體協約法、勞資爭議處理法來行使「勞動三權」，就看蔡英文政府是否真的重視「勞權」，是否重視軍公教的為國家的付出。

