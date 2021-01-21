亂丟垃圾拒罰「落跑闖紅燈被撞死」　3人挨告過失致死結果出爐

▲男子偷倒垃圾後闖紅燈穿越馬路逃避稽查，卻不慎跌倒遭車輛輾斃。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市王姓男子去年10月在民生東路亂丟垃圾，為逃避環保局稽查人員查緝，自己闖越路口紅燈，結果被中央分隔島絆倒自摔，遭到行駛而來的汽車輾過不治，家屬控告2名稽查員和汽車駕駛涉嫌過失致死罪，但台北地檢署以3名被告無法預測王男行動、來不及反應等理由，在21日都處分不起訴。

2020年10月15日下午2時許，42歲王男拿著自家垃圾走到民生東路一處巷弄，疑似想把垃圾丟到行人垃圾桶中，當場被正在巡邏的劉姓和魏姓稽查人員抓包，身掛密錄器的稽查員上前表明身分，正準備詢問王男時，王男突然轉身跑向車道，卻疑似太慌張，在通過中央分隔島時跌倒，正面趴到對向車道，隨即被行經的汽車輾過。

陳姓汽車駕駛事後遭到過失致死罪送辦，王男家屬另外提告指控劉姓和魏姓稽查員也要負責，但檢察官勘驗密錄器已及路口監視影像，並傳訊當事人、路人作證後，認為當時王男被稽查員叫住後，突然轉身朝馬路跑去，稽查員和對向汽車駕駛都來不及反應而發生憾事。

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