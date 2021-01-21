快訊／數位身分證突喊卡　內政部：訂定專法取得社會共識後辦理

▲數位身分證。（圖／翻攝自內政部官網）



記者蔡文鈴／台北報導

原訂今年換發數位身分證，因各界對於資安疑慮要求站換。行政院21日院會決議，先暫停數位身分識別證之換發作業，於訂定專法，取得社會共識後，再依法辦理。

為提升國民身分證的防偽功能、符合國際趨勢、順應數位化潮流，本部朝向強化防偽、資訊自主、保護隱私、便利生活等進行規劃，內政部於2019年完成新一代國民身分證換發計畫，並且於2020年底已完成法規訂修、系統建置、製卡場域設置等整備作業。

不過，由於社會上對於數位身分證在資安及隱私保護方面多有建言，並建議制定專法，以保障民眾權益。因此，內政部於行政院會議上提出檢討評估報告後，決定先暫停數位身分識別證之換發作業，於訂定專法，取得社會共識後，再依法辦理。

新式數位身分證預計在2021年上路，然被選為試辦地的新竹市政府因收到許多市民、專家團體的意見，因此傾向暫緩試辦。行政院長蘇貞昌曾表示，數位身分證一定會經過徹底試驗、消除資安疑慮，才會進行全面換證，而內政部也在21日的行政院會上提檢討報告，並決定暫停換發數位身分證作業，待訂完專法取得社會共識後再辦理。

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