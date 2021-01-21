部桃警戒區4樓層已淨空　鄭文燦：確診患者已全數轉院

▲桃園市長鄭文燦21日受訪時表示，部桃累計10人確診，目前確診病患已全數轉院，院內僅剩約50名無法移動住院病患。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對部立桃園醫院爆發醫護人員群聚感染事件，市長鄭文燦21日表示，院內醫護人員累計有10人確診，根據中央流行疫情指揮中心之前宣布，桃醫已進行相關「淨空計畫」，19至20日已幫確診患者全數轉院，另外院內警戒區4樓層住院病患已全數移出，目前僅剩約50名無法移動患者。

鄭文燦指出，桃園市收治全國約4分之1確診病患，占比率約25%，根據統計桃園市有223位新冠肺炎確診病患，這還不包括疑似病患、隔離病患在內，部桃市專責醫院責任重大，總計已收治有114人，已占全桃園一半數量，應該要給醫護團隊最大的支持與鼓勵。

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▲桃園市長鄭文燦21日指出，部桃警戒區在6、7、9、10樓共4樓層，患者均已淨空移出。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦解釋，目前確診患者已經全部送出，桃醫的警戒樓層則為6、7、9、10樓共4樓層，熱區與負壓隔離病房內確診患者、疑似確診者都已全部轉院與淨空，以降低醫院感染之風險；國境、社區的防疫，桃園市因有4個集中檢疫所，所以很多足跡都在桃園，桃園責任相當吃重，市府將全力配合做徹底疫調，包括隔離、消毒等工作，現在是一切以防疫為主。

至於桃醫患者轉院轉到哪裡？鄭文燦強調，20日桃醫病患轉送包括到台北市、新北市，甚至中南部的醫院都有收，但還是先以桃園市境內責任醫院為主。

▲部桃傳出醫護人員確診事件，目前大致僅剩部分醫護人員駐守。（圖／記者沈繼昌攝）

衛生局說明，根據中央流行疫情指揮中心20日更新淨空計畫住院患者人數為169人，截至20日下午5時為止，已轉出約116人，21日還有部分輕症患者會轉院，但不會搭乘救護車，將以計程車、中巴接駁為主，目前院內患者人數不到50名。

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