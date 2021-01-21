馬文君酸「門都沒有」遭打臉　江啟臣：國民黨「親美和陸」不變

▲拜登、江啟臣。（合成圖／路透、記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

美國新任總統拜登就職典禮於台灣時間21日凌晨舉行，駐美代表蕭美琴也受邀參加就職典禮，但在消息曝光前，國民黨立委馬文君質疑台灣無法取得邀請函出席是「門都沒有」，引發網友狂酸「打的臉好腫」、國民黨唱衰台灣。對此，國民黨主席江啟臣受訪時強調，國民黨長期以來的政策就是「親美和陸」，沒有改變，只要有助於台美交流都會正面看待。

馬文君20日上午在臉書發文，稱台灣自認「台美關係史上最好」、「國際地位空前新高」，但美國新任總統就職典禮台灣卻無法取得邀請函出席，始終「門都沒有」，而蕭美琴收到邀請函的消息曝光後，網友紛紛湧入馬文君貼文留言吐槽。

對此，江啟臣21日受訪時緩頰，國會議員基於監督角色，看待事情有不同角度，他也強調國民黨長期以來的政策就是「親美和陸」，沒有改變，只要有助於台美交流都會正面看待。

江啟臣說，整體而言還是希望看到台美關係實質升化，有實質互惠作為，尤其拜登總統過去擔任副總統，以及現任國務卿布林肯，過去跟馬政府有很多交流，在協助台灣參與國際組織上，他們是有經驗、有作為的，至於未來能否持續或有什麼調整，呼籲蔡政府國安、外交單位儘早思考。

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