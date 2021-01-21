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美國回來了！文在寅發賀電狂嗨祝「拜登總統」就職：願能儘快相見

▲▼拜登宣誓就職美國總統。（圖／路透社）

▲拜登宣誓就職美國總統。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登（Joe Biden）於當地時間20日上午在華府宣誓就職，強調將團結國人，同時修復與同盟之間的關係，引領美國重新走向勝利。對此，南韓總統文在寅隨即透過賀電恭祝拜登就任，承諾將持續透過互助鞏固韓美同盟，並表示期盼雙方能儘早舉辦會談。此外，文在寅還在推特以韓文、英文發表動態，「美國回來了！」

根據《韓聯社》報導，文在寅21日上午在賀電中表示，「拜登總統一直以來強調和諧與重建，正感動著無數美國人，做為一個準備好的總統，深信定能達成美國的團結與繁榮！期盼拜登總統能發揮領導能力，克服新冠疫情、氣候變遷、經濟危機等全球議題。」

文在寅強調，「韓國做為美國堅定穩固、可信賴的同盟與夥伴，無論何時都與拜登政府一同踏上旅程。為了強化韓美同盟、實現韓半島（朝鮮半島）與區域的和平繁榮，將持續加強雙方的合作關係。期盼能在近日與拜登總統直接見面，重申雙方友誼與信賴，針對雙方關心的議題展開意味深遠的對話。」

▲▼文在寅傳送賀電恭祝拜登正式就任美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲文在寅傳送賀電恭祝拜登正式就任美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

文在寅還另外以韓文、英文在推特上發表動態恭祝拜登正式就職，「恭喜拜登總統就任，美國終於回來了！美國新的開始定能造就更偉大的民主主義，讓我們國民一同聲援，踏上『團結的美國』（America United）的旅程。」

文在寅補充，「韓國始終信賴走上自由之路的美國，做為堅定穩固的同盟，將持續為韓半島與區域和平繁榮獻身。我深信在衛生保健、安全國防、經濟、氣候變遷等全球議題上能夠過雙方互助，更加強化韓美同盟的關係」

隨著拜登正式就職美國總統，韓半島與東北亞地區也開啟新局。然而拜登在就職典禮上並未提及北韓（朝鮮），而北韓官方與宣傳媒體也未對美國大選、拜登就職一事進行相關報導。雖北韓在勞動黨第8次全代會上將美國定義為「最主要的敵人」，不過觀察此次人事佈局，預估北韓今年將著重內政與經濟發展。

►拜登就職重點一次看！承諾當「美國人的總統」　上任第1天就開工
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