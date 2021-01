美國回來了！文在寅發賀電狂嗨祝「拜登總統」就職：願能儘快相見

▲拜登宣誓就職美國總統。(圖/路透社)

記者羅翊宬/編譯

美國總統拜登(Joe Biden)於當地時間20日上午在華府宣誓就職,強調將團結國人,同時修復與同盟之間的關係,引領美國重新走向勝利。對此,南韓總統文在寅隨即透過賀電恭祝拜登就任,承諾將持續透過互助鞏固韓美同盟,並表示期盼雙方能儘早舉辦會談。此外,文在寅還在推特以韓文、英文發表動態,「美國回來了!」

根據《韓聯社》報導,文在寅21日上午在賀電中表示,「拜登總統一直以來強調和諧與重建,正感動著無數美國人,做為一個準備好的總統,深信定能達成美國的團結與繁榮!期盼拜登總統能發揮領導能力,克服新冠疫情、氣候變遷、經濟危機等全球議題。」

文在寅強調,「韓國做為美國堅定穩固、可信賴的同盟與夥伴,無論何時都與拜登政府一同踏上旅程。為了強化韓美同盟、實現韓半島(朝鮮半島)與區域的和平繁榮,將持續加強雙方的合作關係。期盼能在近日與拜登總統直接見面,重申雙方友誼與信賴,針對雙方關心的議題展開意味深遠的對話。」

▲文在寅傳送賀電恭祝拜登正式就任美國總統。(圖/達志影像/美聯社)

文在寅還另外以韓文、英文在推特上發表動態恭祝拜登正式就職,「恭喜拜登總統就任,美國終於回來了!美國新的開始定能造就更偉大的民主主義,讓我們國民一同聲援,踏上『團結的美國』(America United)的旅程。」

文在寅補充,「韓國始終信賴走上自由之路的美國,做為堅定穩固的同盟,將持續為韓半島與區域和平繁榮獻身。我深信在衛生保健、安全國防、經濟、氣候變遷等全球議題上能夠過雙方互助,更加強化韓美同盟的關係」

.@JoeBiden, congratulations on your inauguration. America is back. America’s new beginning will make democracy even greater. Together with the Korean people, I stand by your journey toward ‘America United’. pic.twitter.com/p3Whs9wzxU