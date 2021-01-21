等10hrs只買3樣！朝聖唐吉訶德大嘆「不太值得」　加曝1招快速結帳

記者黃可昀／綜合報導

日本「唐吉訶德」19日在西門町開幕，大批群眾全擠到現場排隊，光是要進去店家就得要排上好幾個小時，再度見證了台灣人愛排隊朝聖的驚人毅力。YouTube頻道「史九87」也在隔天立刻發表他們逛完的心得，秀出當天購買的戰利品，可惜實際狀況不符合期待，等了將近10小時，不過「我們整個買完只買了3樣」。

▲先領號碼牌，可在指定時段內快速入場。（圖／史九87授權提供）



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史提和9V在唐吉訶德開幕首日就去一探究竟，將近中午12點就已經累積超長人龍，先向服務人員拿了晚上10點到12點的「快速入場券」，最後在西門町等了10小時終於順利進入店家， 逛的路線是從3樓一路逛到1樓櫃檯區結帳，但「逛3層樓只買了這3個東西」，原本還怕自己買到失心瘋，事先規定一人只能挑5樣產品，想不到最後只買了3樣，分別是出前一丁泡麵、熊本草莓以及情趣用品，落寞之情全寫在臉上。

▲玩具區大多是公仔。（圖／史九87授權提供）



最讓9V失望的就是玩具區，他以前有到日本逛過唐吉訶德，玩具選擇琳瑯滿目挑不完，還有各式各樣的整人玩具，可以發現很多新奇小物，耗上一小時也不是問題，反觀台灣店就遜色很多，「頂多就是一些公仔」，價格也不太親民。此外，9V原本還衝著日本的「明治牛乳」而來，他在日本喝過一次就愛上，可惜台灣店沒有引進，但有另一個品牌的四葉牛乳可供選擇。他還看到令他十分心動的「明治桶裝冰淇淋」，價格150元俗又大碗，不過礙於店家沒有提供保冰袋，排隊過程中可能就會融化，所以並沒有購買，服務人員也有注意到這個問題，後續會請廠商改進。

史提指出，較吸引人的是2樓生鮮區有很多「打折商品」，折扣給到40%或50%，平常會下廚的人可以到這撿便宜，可惜當天壽司區幾乎全空。

兩人最後的結論是「其實不太值得排3、4個小時」，事先領號碼牌是個比較明智的選擇，不要傻傻擠在現場等。同時他們也分享了快速結帳的技巧，如果使用「信用卡付款」排隊的人會比較少，大概排10幾分鐘就能結到帳，現金則是要比較久，想省時間的人可事先準備好信用卡。