唐吉訶德塞爆！桃園護理師求別去「再這樣不想做了」：我們會累垮

▲唐吉訶德進入午夜仍排出等候長龍。（圖／記者張慶輝攝）



記者崔子柔／綜合報導

日本唐吉訶德19日在西門町盛大開幕，吸引大量民眾聚集，甚至有上百客人需要在門口等5個小時才能入場。一名桃園護理師看見這般情景，無奈嘆「再繼續這樣下去，小妹我真的不想做護理師了」。

該名在桃園工作的護理師20日在「靠北景點2.0」發文表示，近日疫情令人憂心，拜託大家別去人多的景點，尤其在桃園以北，「這幾天還看到一堆人跑去排從日本來的那間店，從新聞上見識到那個人潮，看在我們醫療人員內心真的是很無奈」。

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▲唐吉訶德賣場到了凌晨1點多仍擠滿逛街民眾。（圖／記者許凱彰攝）



該名護理師無奈表示，台灣的安全是建立在第一線防疫人員和醫護的堅持之下，「這次爆發本土有多少人是指著醫療人員罵，然後轉頭過去跟著排隊群聚，然後可能還不戴口罩」，更擔心接下來新年假期的滿滿人潮。

原PO接著說，希望大家記住，別把這樣的安逸生活當作理所當然，「是用防疫和醫護人員的血與淚換來的」，「我們是人會累也會垮」。

因爆出本土群聚感染案例，醫護人員受到外界不少責罵，原PO也拜託大家「多點鼓勵多點包容，少點指責少點口水，然後遵守防疫新生活」，更無奈嘆「已經一年了，再繼續這樣下去，小妹我真的不想做護理師了」。

▼桃園護理師昨日在臉書發文。（圖／翻攝自臉書／靠北景點2.0）

