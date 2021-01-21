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唐吉訶德Day3凌晨人潮暴減　大學生逛著「突然想吃鍋」... 5分鐘結完帳

▲唐吉訶德開幕Day3凌晨人潮銳減（圖／記者游宗樺攝）

▲唐吉訶德開幕Day3凌晨人潮銳減，排隊「等5小時」的告示板並未出現。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

日本唐吉訶德19日於西門町開幕，吸引大量民眾排起長長隊伍等待入場，店內一度因人潮爆滿，上百客人需要在門口等上至少5個小時才能入場。《Ettoday》記者在開幕後3天，21日凌晨4時在店門口觀察，與前幾天相比人數減少約6成，門口仍有不少民眾排隊，但店家採人流管制後，維持店內總人數350人，使民眾進場消費到結帳不用再等那麼久，約5分鐘就可結帳離開。

為避免人潮再度爆滿，店家採取新的人流管制措施，維持店內總人數在350人以內，同時透過分批的方式，一次讓20人入場，使店內動線比前幾日順暢不少，不再出現大批民眾等電扶梯的狀況，且凌晨還保留約10個結帳櫃檯，大幅縮短購物時間。

▲唐吉訶德開幕Day3凌晨人潮銳減（圖／記者游宗樺攝）

▲店員為客人手部噴酒精消毒。（圖／記者游宗樺攝）

林姓大學生說，昨天晚間就有和女友經過店門口，看到太多人在排隊於是放棄，而今天則在多名朋友陪伴下，再次前來發現人少了好多，加上朋友想逛就一起來嚐鮮。

洪姓大學生則說，在外面排隊不到半小時就可以入場了，與朋友在裡面逛了一個多小時，突然想要吃火鍋，在店內買火鍋料、飲料後就結帳離開，不到5分鐘就結帳完，花費約2000元，耗在排隊的時間並不多。

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