帶妹妹去唐吉訶德只花500元　她曝逛後心得「對這區失望」超滅火

▲唐吉軻德深夜門口仍有大批民眾排隊。（圖／記者游宗樺攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本「唐吉訶德」19日在西門町盛大開幕，吸引許多民眾前往朝聖，聚眾引發外界爭議，擔心疫情因此惡化，但難免還是有人好奇唐吉訶德到底賣什麼。就有一位女網友在《Dcard》分享逛後心得，讓不少人直呼根本不用急著去逛，「感覺還是再過一陣子再去看看」、「看了覺得好滅火，原本以為真的很讚QQ！」

這位女網友在美妝板上分享逛後心得，一開頭就忍不住表示「先說主題美妝區！逛完很失望」，並分析出2點，「1.品牌／商品偏少，幾乎都是台灣其他藥妝店也找得到的商品」、「2.價格不誘人……有9成的商品在屈臣氏77折的時候買絕對比較划算。」

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她認為，如果想要「敗下去」，最好還是先上網爬文比價，給自己設定一個可以下手的價格區間，「不要因為新奇而失心瘋了。」原PO說自己逛完最期待的美妝區，卻是滿滿失望，什麼都沒買就前往下一區，「雖然逛之前有先給自己打預防針，價格應該不會太讓人失心瘋，但沒想到連商品品項都讓人新奇不起來。」

▲女網友逛完唐吉軻德，上網分享心得。（圖／記者游宗樺攝）

接著她則是要稱讚3樓的零食區，「1.商品品項豐富多了！」說這區有看到目前在台灣沒看到過的零食、飲料、蜂蜜蛋糕等等，有興趣的話可以買來試看看，零食區的商品豐富度真的很可以。不過原PO也提醒「2.價格的部分……還是覺得沒有太誘人」，但她認為這個可以理解，「畢竟在日本當地買最划算本來就是可以預期的！」

原PO最後說，她跟妹妹2個人去只花了500元，算是相當理智，買的都是飲料零食，並補充她開幕日去的時候是11:45到，最後離場則是14:30，「大多時間其實都花在排隊！人潮真的多的蠻可怕！」也直曝心得「誠摯建議沒有迫切要買的需求，可以不用急於一時來人擠人」，而且如果不是為了什麼只能在裡面買到的商品，她下一次踏入唐吉訶德應該是很久之後的事了。

貼文一出，不少人相當失望，「這幾樣進口超市都有XDDD」、「沒有藥品不知道進去幹嘛……會去逛，但要排隊就不會去」、「這個半年後就不會這麼多人了，我打算等風潮過了再去」、「看到那排隊人潮真的一點也不想去，萬一有一人確診就好笑，不知道有多少人要去採檢。」