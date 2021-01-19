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女友提分「有人要包養我」！他怒PO公審文遭打臉：跟前妻睡一張床

情侶,吵架,兩性,碎碎念,難過。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女友向他提出分手，因為有人要包養。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友吐苦水，女友最近常藉口很忙不理人，特地買了女友喜歡的零食過去，卻發現對方不在家，結果就收到女友傳來的分手訊息，表示有人說要花錢包養她，她還有一個兒子要養，認為原PO沒有能力負擔她的生活開銷。對於這樣的結局原PO超傻眼，「交往至今出門我包開銷，她缺什麼我就買給她還送到府」。

男網友在臉書「爆怨公社」發文，女友最近訊息都已讀不回，打電話也都不接，想說買一些她喜歡的食物過去給她，才發現她外出不在家。昨日就收到女友傳來提分手的訊息，「因為有人說要養她，她說她有車貸又要養小孩，覺得我無法負擔她種種開銷」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO對於女友提分一事感到傻眼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO深情款款表示，「如果真的有心想要在一起，我想住一起想結婚」，女友的所有開銷，還有小孩的費用全都會負責，沒想到女友竟然說，「別人願意不用結婚，也不用同居就會願意給錢了，我想選擇可以幫我負擔經濟的人，你只能幫我分擔」。他指出，交往至今所有的費用都是他在負責，「缺錢繳費幾千塊也是趕緊奉上」。

貼文一出後，立刻引起網友們討論，但一名疑似女方友人爆料，原PO的前妻常常帶著小孩回去找他過夜，小孩打視訊過去時，還要女友迴避，搞得像是地下夫人，「不要只會帶風向」。不少網友看完後紛紛大喊「有內幕」、「卡位等真相」、「原來是個懂玩的高手，誤會了」、「原來有掛，果然留言要往上滑」、「兩個都有問題」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲▼一名疑似女方友人爆料打臉PO。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

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