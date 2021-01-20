台中二中學生問高中談過戀愛？盧秀燕大方認了：不然太沒行情

▲▼台中二中學生去年專訪盧秀燕後，做成一本報導紀錄，盧看完大讚非常用心、精美。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕20日到台中二中視察大學學測考場防疫應變中心後，二中校長許耀文拿出一本去年二中高一學生專訪市長的報導紀錄，盧看完大讚二中學生實在太認真，訪問用心，連報導紀錄都做得很精美，盧還談起當時學生問她「高中時有沒有談過戀愛？」學生勇敢問，她率真回答，當然收過情書，不然太沒行情了，笑翻在場人士，也讓人看到市長親切的一面。

2021年的大學學測將在1月22日、23日登場，台中市政府成立專案工作小組，還全國首創在台中二中內成立防疫應變中心，即時彙整10個考場、1萬6500名考生和老師的健康情況。

盧秀燕視察完後，校長許耀文拿出一本去年10月二中高一9名學生在老師的帶領下，專訪市長的採訪報告。

去年九月，二中高一學生為了完成公民課老師要求的功課，要找一個「成功人士」的學習之道，高一的林同學鼓起勇氣打電話到市政府，提出希望採訪市長的需求，盧秀燕接到訊息，馬上就請市府同仁協助，從擬定題目、敲定採訪時間、流程，全部都由二中學生發揮團隊合作完成。

盧秀燕當時還在臉書上寫道，她陪著二中學生，一起完成公民教育課作業，學生還問「有什麼人生建議可以給他們？」盧建議，永遠對不認識的人事物都保持好奇心，不以功利主義判斷，認為對自己有用才學，再來最重要的就是做自己，雖然人生路途上難免徬徨，唯有保持好奇心並多方學習，才會知道自己要什麼、該往哪個方向前進，保持正向樂觀達到自己要的目標。

盧還透露，當時二中的學生問她，「市長，你高中有談戀愛嗎？」盧回應「回家問媽媽就知道，我們那是非常保守的時代，禁止學生談戀愛，但是有人追求我！」接著學生還問「是收過情書嗎？」盧不但大方承認，還說「那是一定有的啦，不然也太沒有行情了！」讓旁聽者都笑到不行，也讓人看到盧親切的一面。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來