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「超大金銀保險箱」曝！6.3億修復台中州廳　盧秀燕讚：像梵諦岡

記者陳俊宏／綜合報導

台中市政府去年8月全面啟動百年歷史「台中州廳」修復工程，目前整體修復進度達31%，預計明年底完工；而修復過程中，C棟山牆45年來首次重見天日，並意外發現「C棟防空洞」。不只如此，更挖到了超過1公尺高的金屬保險箱，裡面到底是什麼、鎖到底怎麼開，文化資產處還在研究。

「超大金銀保險箱」曝！6.1億修復台中州廳　盧秀燕：很像梵諦岡。（圖／東森新聞）

▲C棟山牆45年來首次重見天日。（圖／東森新聞）

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市長盧秀燕在文化局長張大春陪同下，近日前往視察台中州廳修復工程，她指出，市府爭取中央補助加上市府自編經費，合計投入約6.3億元經費，推動百年以來最大整修工作，修復州廳及鄰近的大屯郡役所等文化資產，將恢復各棟建築物的原樣形貌，並依原歷史空間脈絡分階段整修公共區域，活化歷史場域。

「超大金銀保險箱」曝！6.1億修復台中州廳　盧秀燕：很像梵諦岡。（圖／東森新聞）

▲▼金銀保險箱內有什麼東西引發好奇。（圖／東森新聞）

「超大金銀保險箱」曝！6.1億修復台中州廳　盧秀燕：很像梵諦岡。（圖／東森新聞）

盧秀燕說，此次工程將側面的增建物拆除，讓從1976年以來被遮檔住的「C棟山牆」重見天日；此外，拆除室內裝修時，也意外發現「C棟防空洞」，頂部高出地面約50公分，非常特別；同時，在天花板發現日據時期的「篙尺」，推測是當時施工團隊所留下。她大讚台中州廳很像梵諦岡，舊城區城中城都是歷史。

高超過1公尺金銀間隔的金屬保險箱，被塵封數十年完好無缺，轉盤旁邊上下兩個鎖，下方也有鑰匙孔，到底要怎麼打開，裡面究竟是什麼，大家都很好奇。盧秀燕笑說，如果是價值連城的寶物那就發了。文化局長張大春表示，保險箱和一些比較珍貴的事件、物品都會保存起來，未來會有一個展示的空間。

▼C棟防空洞曝光。（圖／台中市政府）

「超大金銀保險箱」曝！6.1億修復台中州廳　盧秀燕：很像梵諦岡。（圖／台中市政府）

而C棟防空洞有一處樓梯，能進到底下的辦公區域。工地主任說，當初在角落看到一些混凝土的結構，做為古蹟修復會有一種直覺，是不是下面有某種構造物存在；那時剛好是二戰、太平洋戰爭，就可能會有防空洞，讓辦公人員有避難需求。

台中州廳創建於1913年、日據時期大正二年，發展至1934年，奠定現有規模，更經歷過戰爭。文資處表示，目前整體工程進度達31%，符合預定工程進度，現已完成非文資身分建物拆除，C棟建築為後側會議廳棟，作為中山廳和辦工廳舍使用，採L型配置，樓高兩層且設有內外廊，為加強磚造建築且有RC樓板，屋頂採雙披水形式且有法式鋼桁架。

此外，文資處去年12月29日已搬遷至原中山地政大樓，可就近執行與管理鄰近的文化資產，並進行大屯郡役所及州廳附屬建築群修復及活化再利用。

「超大金銀保險箱」曝！6.1億修復台中州廳　盧秀燕：很像梵諦岡。（圖／東森新聞）

▲▼台中州廳修復工程預計明年底完成，下圖為完工後模擬圖。（圖／東森新聞、台中市政府）

「超大金銀保險箱」曝！6.1億修復台中州廳　盧秀燕：很像梵諦岡。（圖／台中市政府）

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