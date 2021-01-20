「建議不返鄉VS建議不留校」　陸外地學生陷政策衝突兩難

▲東北財經大學學生搭上返鄉專列。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

年關將近，在外地就學的學生即將進入寒假，不過，隨著大陸部分地區疫情升溫，不少學校要求學生「非必要不留校」，然而，家鄉的政府卻提倡「非必要不返鄉」。引起網友熱議，「疫情下的外省大學生太難了。」

▲部分地方政府為避免疫情壓力，建議學生留校別返鄉。（圖／CFP）

《澎湃新聞》評論表示，對於來自外省的大學生，可謂去也不是，留也不是。寒假留校還是回家，成了一道無解題。學校要求學生儘量離校，可以承擔更小防疫風險及責任，因此，「非必要不留校」及「原則上不留校」，看似沒有將學生留校的選擇堵死，但一些學校還是訂下繁瑣的留校申請及審批流程，要通過並不容易。

評論指出，學校無心承擔責任，地方政府也會擔心增加風險，學生便成為夾心餅乾，「踢皮球式管理，既沒有站在學生角度看問題，也無助於疫情防控，實質上是一種懶政行為。」

▲在外地就學的大學生，面臨寒假是否返鄉的政策衝突。（圖／CFP）

疫情壓力下，大陸從中央到地方都提倡就地過年，減少人員流動。有些低風險地區的學校，學生即使能留下來，仍將面對「封閉式」管理，在當前疫情防控經驗已較成熟的情況下，學校顯然可以採取更精細化的管理方式。

至於大部分低風險地區，更不必因噎廢食，堵上學子回家的路，只要出發地、途經地、到達地都是低風險，故鄉就不應該拒絕在外讀書的學子返鄉過年。

大陸國務院今（20）日宣布，民眾得持7日內核酸檢測陰性證明才能返鄉，當地政府還得對於這群返鄉人員進行網格化管理，同時做好隔離場所和檢測能力的準備，發生疫情才能快速響應。