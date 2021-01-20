1/6-1/19從部桃出院、轉院者「通通要回溯」！陳時中曝清空3重點

▲衛生福利部桃園醫院今（20）撤離院內病患，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）

記者謝承恩／綜合報導

部立桃園醫院爆發院內感染，指揮中心也緊急清空醫院，外移患者到其他醫院，除此之外指揮官陳時中也宣布，1月6日至1月19日已經出院或轉院的患者、陪病者，都要啟動健康關懷回溯機制，只要評估為高風險就會列為居家隔離，並進一步安排採檢。

中央疫情指揮中心今（20）宣布再增一名本土案例為案839染疫護理師的家人（案870），陳時中表示，面對部桃院內感染的因應措施，包含三部分，第一是清空計畫需要進行二篩，「現在往後清空的患者，從風險區轉院時須採檢陰性，且住進專責隔離病房14天，直到隔離期滿或移出時，還要再進行採檢。」

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▲部桃醫院清空風險區配套說明圖。（圖／指揮中心提供）

換句話說，這些在風險區的病人要出去的話，基本上都至少要隔離14天，如果病情好轉，沒有在繼續住院的時候，或如果需要轉院、移動的時候，都需要採檢視陰性，讓轉院風險降到比較低。第二是往回朔1月6日至1月19日這期間已出院、轉院的患者及其陪病者，啟動健康關懷回朔機制，評估為高風險就會列居家隔離，期滿就會安排採檢。

第三、自風險區出院的需居家隔離14天期滿安排採檢，留在醫院的少數者，要落實一人一室、分艙分流、需要做完採檢，移出速度相對都會比較慢。陳時中說明，負責接收醫院要對疫情有了解、分派適當醫師、院方安排等，這些都需要時間，在還沒移出前，醫院還是要持續將分艙分流做好。

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