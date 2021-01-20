染疫夫妻曾到南門市場　桃園人哀號「完蛋了！」被網友打臉到刪文

▲桃園染疫夫妻兩度前往南門市場。（圖／翻攝自Google Maps）



記者崔子柔／綜合報導

衛生福利部桃園醫院院內群聚感染持續擴大，昨（19）日增4例確診個案，其中2例為案863女性護理師的先生和女兒（案864、865），指揮中心公布夫妻倆曾2度前往桃園南門市場，就有人在臉書社團喊「完蛋了」，結果被其他網友狠狠打臉，最後自行刪文。

指揮中心昨日公布，案863和案864在1/13和1/16曾去桃園南門市場，案865則在桃捷A7店的摩斯漢堡上班，因南門市場人潮眾多，就有桃園網友在臉書社團責怪衛福部長陳時中，認為太晚公布足跡。

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▲桃園南門市場人潮眾多。（圖／翻攝自Google Maps）



原PO在社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」發文表示，「桃園人真的完蛋了，因為南門市場每天都是人潮滿滿的，這下子病毒擴散更快速了，桃園人要準備自生自滅了」，文章立刻引起社團網友熱烈回應，不過內容幾乎呈現一面倒打臉，認為原PO是出來製造慌亂。

▲桃園網友發文。（圖／翻攝自臉書／「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」）

不少人回文表示，「還沒做完疫調你要部長通靈嗎？」、「以為經過就會被感染？」、「出來靠北唱衰會改善嗎？為什麼不是檢討自己沒戴好口罩」，原PO疑似在不久後就將文章刪除，不過已經有網友截圖備份。

該臉書社團內仍有許多桃園人討論疫情擴散相關問題，對於南門市場的人潮倍感憂慮，「剛經過市場，還是有人在裡面走動」、「南門市場真的很難控管，附近也有遊民跟學生」、「南門市場是人流非常多的地方」、「還從明天開始（休市），現在馬上啦！超前部署，根本佛系防疫」。

▼社團網友相當關心南門市場的狀況。（圖／翻攝自臉書／「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」）

