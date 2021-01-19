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影／部桃「感恩牆」令人動容！感謝醫護搏命抗疫　愛心捐贈堆滿倉庫

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心日前公布部立桃園醫院爆發5名醫護人員群聚感染事件，但各界對於醫護人員均未苛責，大批物資源源不絕送進部桃，部桃社工主任余珮瑜指出，疫情爆發後，第一線醫護人員承受極大壓力，但每天都有來自企業界、善心人士均贈各種物資，讓醫護人員備感溫馨，院內感恩牆掛滿各界捐贈物資照片，市長鄭文燦還媒合企業捐贈20台空氣清淨機，以確保醫護人員安全。

▲部立桃園醫院傳出群聚感染事件，但來自企業與善心人士捐贈物資卻源源不決，社工室主任余珮瑜19日說明院內感恩牆上掛滿來自各界捐贈物資照片資料。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲部立桃園醫院傳出群聚感染事件，但來自企業與善心人士捐贈物資卻源源不絕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲部立桃園醫院社工室主任余珮瑜19日說明，院內感恩牆上掛滿來自各界捐贈物資照片。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲部立桃園醫院社工室主任余珮瑜19日說明，院內感恩牆上掛滿來自各界捐贈物資照片。（圖／記者沈繼昌翻攝）

余珮瑜表示，早在去年初疫情爆發後，因為部桃是治療新冠肺炎專責醫院，醫護人員除了照顧確診患者之外，其實還需面臨來自各界其他患者看診需求，如何兼顧防疫工作，確實讓醫護人員備感壓力，院內發生群聚感染事件後，各界看法不一，但不少企業與善心人士都私下捐贈物資，包括吃的、喝的與擦的等各式物資，都讓醫護人員備感溫馨，院內感恩牆掛滿來自各界捐贈物資照片。

此外，市長鄭文燦還媒合企業界捐贈20台空氣清淨機，以保護醫療人員安全，讓第一線醫護人員能在更潔淨空氣環境下工作。

▲部立桃園醫院傳出群聚感染事件，社工室主任余珮瑜指出，來自各界捐贈物資堆滿倉庫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲部立桃園醫院傳出群聚感染事件，來自各界捐贈物資堆滿倉庫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，來自各界捐贈院方物資，包括有健康飲品、珍珠奶茶、維他命C、藥用酒精、護手霜；南港輪胎公司還送上特別印製「第一線抗疫人員，您辛苦了」字樣的健康餐盒，某生技公司贈送維生素D3+C等補給品，另外，還有善心人士送來的早餐、咖啡等，還有鹽酥雞攤老闆放棄周五夜市熱門時段，將餐車直接開到醫院前，免費提供鹽酥雞供應醫護人員品嘗熱騰騰的美食。

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