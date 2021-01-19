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桃園各學校結業式取消改成線上或廣播　市府尾牙取消

▲鄭文燦宣布，桃園各學校結業式取消或改成線上、廣播等方式。（圖／記者楊淑媛攝）

▲鄭文燦宣布，桃園各學校結業式取消或改成線上、廣播等方式。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情升溫！桃園市長鄭文燦19日召開記者會宣布，有關政府部門跟學校單位，20日部分學校有辦結業式，因為寒假即將來臨，結業式請教育局通知都取消，改成線上或廣播的方式，提醒寒假的注意事項。市府並已取消尾牙已，也建議企業或社團的大型尾牙，能夠取消或延期。

鄭文燦說，桃園醫院感染事件，累積的確診個案已經到達9人，其中6人是院內感染、3人是社區感染，而且活動的足跡大部分是在桃園市境內，因此，社區的防疫的等級必須要提高，減少大型群聚活動，避免到人潮擁擠的地方，減少餐會等等，市府也採取下列措施，包括：新春團拜停辦、八大場所強制戴口罩等。另外，有關今天公布的兩個足跡，一個是機場捷運A7站，除了進行消毒以外，A7站的工作人員也必須進行自主健康管理，而且不得混班支援到其他各站。

另外一個足跡點南門市場，20休市1天全面消毒。還有針對11家責任醫院，有6家區域醫院提高急診、門診、住院以及重症這個部分的聯防機制，基本上都已經完成協調，但是11家應變責任醫院的部分，一樣停止探病，陪病只限1人，而且要採取實名制。

另外，鄭文燦也呼籲所有的市民，因為現在的疫情還沒有結束，許多的採檢、疫調工作仍然在進行，因為都有社區的足跡，所以有不確定的風險，因此也建議市民盡量地出入各場所都要配戴口罩、要勤洗手、多做酒精消毒，也要經常量測體溫。如果有症狀，或者有到過群聚風險較高的地方，可以打電話1922，或者是另外一條專線3340935分機是3039，衛生局專線可以來轉介來採檢，或者是其他防疫的問題的諮商。

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