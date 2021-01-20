全球確診將破億！台醫院群聚難避免　學者揭「阻斷社區感染關鍵」

▲台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙。（資料照／記者林敬旻攝）

文／中央社

台灣近期發生醫院感染，但台大公衛學者陳秀熙今天說，醫院感染可阻斷，防範社區感染的關鍵是症狀前個案的隔離管控。只要民眾謹守防疫措施，從國際角度就不用擔心。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天透過線上直播分析最新國際疫情，他指出，全球預估確診人數將在1、2週內突破一億人，預估死亡人數突破200萬，幾乎是一個大城市的人數。

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亞洲近期疫情上升，引起學界關注。陳秀熙指出，日本東京的醫院占床率在1月5日已逼近8成，緊急照護更是高達87.4%；韓國首爾也於去年12月達到加護照顧最高使用量能。

陳秀熙提到，馬來西亞、泰國都已宣布緊急狀態至少會持續到1月底，中國也自去年5月以來，新增了第一例COVID-19死亡個案，面臨接下來的2月中的農曆年假期，學界關注亞洲國家該如何因應疫情。

▲衛福部桃園醫院以小巴士撤離院內病患。（圖／記者林敬旻攝）

台灣近期發生醫院群聚感染，但陳秀熙指出，以人口數計算，台灣依然名列「單週感染率低危險」的前30名國家之內。他認為，在全世界大流行的角度下，這樣小小的醫院群聚感染是不可避免的，只要秉持對防疫政策的信心、遵守防疫措施，必然能度過難關，讓社區感染不會發生。

至於國際疫情發展，陳秀熙提到，愛爾蘭疫情的爆發，值得台灣引以為戒。主因為英國變種病毒的蔓延，加上去年10月後，愛爾蘭在感恩節、耶誕節後防疫措施鬆綁，一夕之間讓疫情變得不可收拾，目前全國已進入第五級封鎖、學校關閉，除工作外僅能在居家5公里內活動。

陳秀熙強調，從愛爾蘭經驗可看到，長期沒有本土個案的情況下，造成防疫措施實施不落實，新的變種病毒一進入，便造成大流行。他指出，社區感染的因素，不一定只有醫院感染，對所有可能群聚的機會，都需遵守嚴格的防疫措施，尤其現階段境外移入個案非常危險。

國際值得關注的疫情，還包括加拿大長照機構遭到嚴重威脅，其中安大略省已有近3000名死亡個案，省內長照人員已共同表達，希望軍方緊急介入，由軍醫提供醫療照護。

英國疫情隨著變種病毒威脅加劇，醫院群聚感染的COVID-19病人占總數的25%，原因包括建築設計、通風、床鋪擁擠、醫療資源短缺、未廣泛檢測及缺乏個人防護措施（PPE）。

陳秀熙也提到，挪威過去幾週發生23起接種疫苗後快速死亡事件，當局已調查其中13起，發現與疫苗沒有特定關係，主因是挪威以照護機構老人為主要施打對象，這些人本身健康狀況不足以承受常見的疫苗不良反應，但仍需更多證據驗證。