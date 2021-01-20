唐吉訶德「1時間點」直接入場沒人排　網大讚：結帳很快超好逛

▲唐吉訶德19日正式開幕。（圖／記者游宗樺攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日本「唐吉訶德」於1月19日上午10點開幕，西門町湧入大批人潮，一直到20日凌晨2點多，都還是有上百名民眾等著入場。稍早就有網友發文分享，如果早上7點就到現場，基本上不用排隊、可以直接入場逛到爽。貼文曝光後，立刻引發熱議，不過也有人表示，雖然7點人很少，但卻有很多想買的商品根本還沒補貨。

唐吉訶德台灣首店在19日正式開幕，約4萬餘種商品任消費者挑選，舉凡美妝、生鮮、熟食、家用商品等應有盡有。雖然店家主打24小時營業、隨時都能逛，但店外卻始終擠滿人潮，店員甚至曾在排隊隊伍末端高舉「目前等候時間還要5小時」的看板。

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▲連到了深夜，唐吉訶德的門口仍有大批民眾排隊。（圖／記者游宗樺攝）

稍早，有網友就在臉書社團「台灣唐吉軻德 分享老實說 (DON DON DONKI)」大方分享，「7點來是個好時間」，至少入場不用排隊，可以逛爽爽，而且她還只花了50分鐘就買完東西、結完帳離店。

還有其他網友分享經驗，「凌晨2點到，出來快7點，看到門口不用排隊，在樓上應該也比較好逛了」、「基本上，清晨4點多到早上7、8點是西門町人流量極少的時段，所以沒人排隊還蠻正常的」、「7點真的是好時間，逛完到結帳約1.5小時」、「7點多入場不用排隊，結帳也不用排很久」。

不過，也有網友提到，「我老公早上7點多去了，人還不少、鮮食不多」、「8點進場、8點半結完帳，但想買的東西都沒買到」、「來的時候熟食區空的」。