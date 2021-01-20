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唐吉訶德大批排隊人潮恐成防疫缺口　業者：排隊人數限200人

▲台灣唐吉訶德西門店開幕，現場排隊人潮。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣唐吉訶德西門店開幕營業前現場排隊人潮已爆滿。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／台北報導

部桃發生群聚感染，北北桃生活圈關係緊密，今（1／20）台北101會計師事務所進行大規模消毒，也讓疫情狀況再升溫，昨正式在西門町開幕的日本生活百貨唐吉訶德DON DON DONKI，從早到晚都有大量排隊民眾，還有部分人士呼籲別去排隊逛街，對此業者表示都有落實防疫規範，且排隊人數會盡量限制為200人。

昨（1／19）公布國內新增4例本土案例，均為群聚感染事件的確診個案接觸者，今案864接觸者進台北101上班，除會計事務所10員工返家自主管理，該事務所也進行大規模消毒。昨台灣唐基訶徳一號店開幕，爆發大量排隊人潮，數百名甚至近千名民眾從早到晚都在排隊，連凌晨都要等上3小時才能進店，也引發部分人士擔憂。

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▲唐吉訶德進入午夜仍排出等候長龍。（圖／記者張慶輝攝）

▲▼唐吉訶德賣場凌晨1點多仍擠滿逛街民眾，裡面相當擁擠。（圖／記者許凱彰攝）

▲唐吉訶德賣場內外凌晨12點至1點多，仍擠滿逛街民眾，店外隊伍超長，裡面相當擁擠。（圖／記者張慶輝、許凱彰攝）

目前該店外仍有排隊人潮，還有網友PO文分享表示「結帳等超久」、「裡面真的是人擠人」，有民眾憂心將成防疫破口，對此唐吉訶德表示，持續管控店內消費者人數為350人，排隊其實也有200人的限制，在進店前民眾也需要通過發燒偵測，若超過200名外的民眾，會發放「進店手環」可在各預定的時間內進店，二樓的生鮮與餐食其實都已經進行封裝，不會有直接接觸食物的情況。

但對於無法有效分散人潮，導致隊伍仍大排長龍，唐吉訶德僅表示，在第一天已經請民眾可領取手環，屆時照約定時間進店不用排隊，但在店外的範圍無法控制自主的排隊行為。

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