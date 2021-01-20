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雲端最前線／疫情升溫全台活動紛喊停！2022基進黨搶灘戰藍綠

新聞節目中心／綜合報導

2022年地方選舉為小黨搶灘重地，而目前在立法院有一席立委的台灣基進黨，也開始招收年輕人並積極培訓。擔任新聞部主任的張博洋表示，培訓目標是培育選戰「空戰操盤手」，希望每位候選人至少有1名寫手協助抓住年輕選票。迎戰2022，各黨無不摩拳擦掌，小黨該如何脫穎而出？《雲端最前線》20日邀請台灣基進2022議員擬參選人中的張博洋、李雨蓁、劉恆溦以及李宗霖與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼台灣基進新聞部主任張博洋回應李雅靜議員論文爭議。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲台灣基進搶灘2022年地方選舉。（圖／記者黃子倩翻攝）

民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免成功後，藍軍士氣大振；而國民黨台北市議員羅智強日前也發動「割萊委」，遭點名的民進黨立委吳思瑤、台灣基進立委陳柏惟再度受到關注。對此，陳柏惟18日主動反擊，批羅智強愛蹭聲量、跟風，「反而你問我他在市議會幹嘛？我還真的不知道。」陳柏惟真會成下一個罷免目標？

疫情延燒，部立桃園醫院群聚感染截至昨（19日）已有9人確診，繼台灣燈會在新竹宣布取消後，稍早台北市長柯文哲也召開記者會，鄭重宣布延後台北燈節、年貨大街取消。醫護群聚感染，台灣疫情是否再添變數？登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
「麥當勞桃園三民店」即起停業消毒　12員工自主健康管理14天
摩斯員工確診　附近3大學有9學生曾用餐！返家觀察
染疫護理師家人曾用餐　廣德海鮮餐廳錯愕：看記者會才知有確診者
院內感染傳社區　陳時中坦言：面臨最大挑戰
快訊／林口長庚：明起一般病房全面禁止探病
醫護家人染疫擴大　一張圖看10個案關係

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