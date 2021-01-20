噁臭！彰化肥料廠亂排黑色「內臟廢水」　前科累累「勒令停工」

記者唐詠絮／彰化報導

芳苑工業區內一家肥料製造廠，未取得水污染防治許可證，卻將收受的動物臟器等下腳料所產蒸煮廢水，逕自排放到工業區內的水溝內，經常惡臭難聞，日前被環保局及芳苑工業區服務中心聯合查獲，依水污染防治法規定命全廠停工，並可處最高罰鍰600萬元。

▲水溝排放黑水惡臭難聞。（圖／彰化縣環保局提供）

▲芳苑一家肥料廠任意排放動物內臟下腳料被勒令停工。（圖／彰化縣環保局提供）

該廠於2020年9月18日、12月24日遭查獲沒有設置有效防止雨水入滲措施，就直接將堆肥露天曝曬於廠內空地，違反廢棄物清理法。因未取得固定污染源設置操作許可證， 12月間被查獲直接在廠內蒸煮收受的動物臟器，已遭環保局依違反廢棄物清理法、空氣污染防制法裁處罰鍰。

業者無視法令，仍持續違法從事蒸煮製程，環保局1月11日接獲通報即會同芳苑工業區服務中心人員前往稽查，現場查獲業者：

1、由市場、餐廳或食品工廠收受雞、鴨、魚內臟及果菜等下腳料因直接堆置於廠區內露天地板，致滲出水直接漫地流至廠區雨水道。

2、清洗裝置下腳料之塑膠桶所產生事業廢水於清洗過程漫地流至廠區雨水道，並於清洗後將殘存於塑膠桶內之廢水直接傾倒於廠區雨水溝。

3、蒸煮下腳料所產生之事業廢水先貯存於一綠色塑膠桶，再傾倒於廠區內雨水道，業者心存僥倖，不思積極改善廠區環境污染防制措施，該廠未取得水污染防治許可證逕自排放未處理事業廢水污染地面水體，將依水污染防治法規定命全廠停工，並可處最高罰鍰600萬元。

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