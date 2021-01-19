鄭爽497字回應代孕風暴　官媒震怒點名「3大罪狀」打臉

記者柯沛辰／綜合報導

29歲藝人鄭爽爆出在美國找代理孕母，不僅在2個孩子出生前和男友張恒分手，還將孩子棄養在美國。鄭爽19日回應，她沒有在中國國土之上違背國家指示，在境外也尊重一切法律規定。不過，中國中央政法委員會官媒當日撰文痛批，「鑽法律空子，這絕不是無辜！」

鄭爽捲入代孕風暴，結婚、離婚、代孕、棄養等傳聞也隨之曝光。不久前流出的錄音能清楚聽到，鄭爽與父母找男方討論棄養，遭張恒父親拒絕，並強調這是「犯法的」，怎料女方家長態度強硬，期間鄭爽更嗆聲「這2個孩子真的打不掉，他媽的，我都煩死了！」

根據中央政法委官媒《長安劍》報導，鄭爽19日寫下497字心聲，強調這是她非常傷心和私密的事情，本不願意在公眾面前多說，「身為藝人，我深知我國疫情的防控與重視。在中國國土之上，我沒有違背國家的指示，在境外我也更是尊重一切法律法規！」

▲鄭爽19日委屈回應，隨即遭官媒《長安劍》嚴厲抨擊。（圖／翻攝自微博）

不過，《長安劍》批評，鄭爽的回應通篇強調自己沒有違法，絲毫沒有任何悔過、道歉之意，「要知道，在我國代孕行為是被明確禁止的，把女性的子宮當作生育工具，把新生的生命當作商品買賣，甚至隨意丟棄，這條隱密的黑色產業鏈打著法律的擦邊球，不止損害女性健康、物化剝削女性，更踐踏公民權益、敗壞人倫道德。」

報導抨擊，鄭爽作為中國公民，因為代孕在中國被禁止，就鑽法律空子跑去美國，「這絕對不是遵守法紀」，即便避重就輕也改變不了事實，因為生命不是冷冰冰的金錢交易，而是身為父母不能不負的責任和義務，「感情甜蜜就願意共同撫養，關係破裂就選擇丟棄孩子，這絕不是個性。」

報導指出，沒有營養的炒作帶不來長久流量，公眾人物的魅力是來自高尚的職業操守、良好的社會形象，文質兼美的優秀作品，而非瘋瘋癲癲、任性胡鬧、缺愛賣慘的「人設」，「作為公眾人物，瘋狂遊走在法律邊緣，把這樣錯亂的世界觀、價值觀、人生觀置於眾目睽睽之下，貽害世風，這絕不是無辜！」