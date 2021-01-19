高中寒假營隊主打「助升學」還高額收費　教育部發文警告了

▲教育部強調，各大學應避免外界對於部分大學師長與高中合作，衍生招生倫理的質疑。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

教育部日前發文給各校提到，寒假要來了，屢獲家長反映，有學校疑似違反招生倫理，及不當連結學習歷程檔案，有關大學師長協助高中辦理相關活動（如營隊、講座）及系學會辦理各項營隊活動，應避免涉及高額收費、過度渲染可納入學習歷程或有助於未來個人申請等違招情形。

教育部公文舉例， A大學教授擔任B私立高中收費營隊之講師，惟經查A教授不知該高中有向學生收費，但相關文宣已對外招生且收費不斐，亦以B高中學生為主，嚴重影響A教授及其大學之聲譽。

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C大學進修推廣中心或系學會辦理各項活動或寒暑假營隊，過度宣傳強調可納入學習歷程檔案，甚至暗示未來參與該校個人申請入學可加分等情事。D大學教授擔任高中研習講座或參與非招生活動，過度進行招生宣傳，並不當連結學習歷程檔案與該校辦理收費性營隊或活動。

教育部回應，目前個人申請第二階段備審資料是由學生自行上傳提供，為維護招生公平性，各大學應留意並避免外界對於部分大學師長與高中合作、大學系學會辦理營隊，衍生招生倫理之質疑。今年1月11日通函各大學，提醒學校與高中合作時，宜採多所大學對多所高中，並建議以非營利、鼓勵參與方式進行，相關活動強調以興趣探索及瞭解學群學系特色為主，避免過度連結招生選才或學習歷程檔案等情事。

公文最後強調，大專校院應本公平、公正、公開原則辦理招生，如確有涉及招生倫理等不公情事，學校就須對相關人士追究責任，並檢討改進，教育部對於類此招生嚴重疏失，也將予糾正，並納入審查學校招生名額總量及相關獎補助款之參據。

