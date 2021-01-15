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「學生安心加外套」　蘇貞昌：各校不得禁增添禦寒衣物

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇貞昌已要求教育部發函，各校不得禁增添禦寒衣物。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

寒流來襲氣溫驟降！不過許多學校制服外套並不保暖，學生自行添加保暖衣物竟遭校方禁止。對此，行政院長蘇貞昌表示，已要求教育部速發公文到各縣市政府及教育局處，不得限制學生增添禦寒衣物，請學校遵守規定。

蘇貞昌逗趣表示，沒有頭髮的人最知道天氣冷有多痛苦，根據教育部去年新修訂的國小、國中、高中「訂定學生服裝儀容規定之原則」，學校依法不該限制學生增添制服外的禦寒衣物，這包含外套、手套、圍巾、帽子。

蘇貞昌強調，已要教育部今日函文到各縣市教育主管機關、各公私立中學校，要求落實這項規定，「各校不准禁止學生增添禦寒衣物 ，並列入相關考核補助參據」，而這幾天寒流接連襲台，連大人出門都要加掛圍巾帽子，蘇貞昌也請所有同學安心穿暖、不要冷到。

台灣青年民主協會日前發布「高中以下禦寒衣物外穿調查」，短短一天共計1438位學生填寫，共有853間公私立國中小、高中職。初步彙整統計結果發現，違反教育部規定的學校達 84.3 %，除禦寒衣物外，許多學校亦限制學生戴圍巾須事先申請、禁止戴毛帽、手套等，皆違反教育部於本學期新訂服儀原則之要求。

教育部日前已表明，天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物，例如便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等。而教育部今早再發函給各學校，函文中說明，「學生得依個人對天氣冷、熱之感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服」、「考量不同學生對天氣冷、熱之感受及身體狀況可能存有明顯個別差異，學校不得限制氣溫幾度才能加穿禦寒衣物，而應由學生主觀感受判定，並且若有「統一換季時間」，依前項規定學校亦不應限制學生選擇穿著長短袖校服。」

▼蘇貞昌要求，各校不得禁止學生添加禦寒衣物。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲▼蘇貞昌要求，各校不得禁止學生添加禦寒衣物。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

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