教部再發通函！學生制服內外可加保暖衣物　不得限「幾度」才能穿

▲教育部日前宣布，天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內外加穿保暖衣物。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前宣布，天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內外加穿保暖衣物，例如便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子。不料，卻有調查發現，已高達84.3％的學校違法。教育部國教署今（15日）早再速發公文到各縣市政府及教育局處，要求學校遵守規定。

台灣青年民主協會昨日發布「高中以下禦寒衣物外穿調查」，短短一天共計1,438位學生填寫，共有853間公私立國中小、高中職。初步彙整統計結果發現，違反教育部規定的學校達 84.3 %，除禦寒衣物外，許多學校亦限制學生戴圍巾須事先申請、禁止戴毛帽、手套等，皆違反教育部於本學期新訂服儀原則之要求。

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▲教部再發通函，學生制服內外可加保暖衣物。（圖／取自國教署公文）

調查單中，更有近十名新竹高工學生在表單中提到，因近日學聯會積極向學校爭取依照教育部規定開放帽T，教官於昨日升旗時，公開喝斥要求學生「照著學校規定走，依照民主程序改規定，若要依照教育部的規定，請去教育部上課！」

教育部日前已表明，天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物，例如便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等。而教育部今早再發函給各學校，函文中說明，「學生得依個人對天氣冷、熱之感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服」、「考量不同學生對天氣冷、熱之感受及身體狀況可能存有明顯個別差異，學校不得限制氣溫幾度才能加穿禦寒衣物，而應由學生主觀感受判定，並且若有「統一換季時間」，依前項規定學校亦不應限制學生選擇穿著長短袖校服。」

教育部也要求各地方政府，即刻檢視校內規範是否有與規定扞格之處，依規定修正；並盤整仍需修正校內規範之各級學校，督導並確保學校於實務執行時未違反相關法規。

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