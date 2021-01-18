教團批「軍公教調薪毫無制度」　要對行政院發起團體協約

▲公教調薪缺教師代表，全教總通過團約協商要求納入。（圖／全教總提供）



記者許展溢／台北報導

全國教師工會總聯合會今（18日）提到攸關全國軍公教薪資的「軍公教員工待遇審議委員會」欠缺教師代表，屢次要求納入教師代表卻得不到正面回應，16日在會員代表大會通過議案，將對行政院發起團體協約之協商。

全教總說明，基本工資從2011年至2021年1月的十年間，從17280變為24000，增加了38.9%；民間平均薪資從民國100年的45961元到108年的53657元，則是增加了16.74%。但是軍公教的薪水在此期間僅調漲過一次3%，完全跟不上民間的平均薪資，更比不上人均GDP的成長30.17%，以及重要民生物資指數的15.75%，顯見軍公教的調薪遠遠落後各種重要參考數據，使得軍公教變成實質減薪的狀況。

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全教總認為，歸咎原因，「軍公教員工待遇審議委員會」欠缺基層公教代表是主要原因，以致此一審議機制成為「黑箱審議」，而最後都是由行政院長個人意志決定，致使軍公教調薪毫無制度可言，以致落後各種調薪數據有一大段距離。且數次以召開記者會、發公文的方式要求行政院人事行政總處納入教師代表參與薪資審議。然而，人事行政總處卻一再以「可以透過主管機關教育部反映」來回應，完全沒有解決問題的誠意。

▲全教總表示，教育部身為教育的主管機關，在勞動法制上是屬於「雇主」身分。（圖／記者崔至雲攝）



全教總表示，眾所周知，教育部身為教育的主管機關，在勞動法制上是屬於「雇主」身分，而教師則是「受僱者」身分，由雇主來代表受僱者商議受僱者的薪資，這不僅是邏輯錯亂，更是滑天下之大稽，其心態就是不把基層公教放在眼裡，任由高官來決定薪資的調整。

全教總強調，細數20年來的公教調薪，可以發現不僅沒有規則可循，更無法和經濟成長、重要民生物資指數、民間平均薪資等重要參考數據相比。而執政者每每以「政府財政困難」為由拒絕公教調薪，卻能花大錢做各種建設、措施，顯然是把公教人員的待遇擺在最末位，不把公教的薪資當一回事。全教總作為最重要的教師工會，有義務遵循法定任務，為會員爭取薪資調整，因此就爭取教師代表參與公教薪資審議一事，提案至會員代表大會審議，經充分討論後，本案順利通過，將依循團體協約之程序，向行政院提起協商。