林佳龍：台灣燈會取消　觀光局預算直接損失2億

記者黃巈禾／台北報導

受疫情影響，行政院19日宣布停辦台灣燈會。對於整體損失評估，交通部長林佳龍表示，直接影響的是交通部觀光局投入的2億元預算。

林佳龍表示，損失分有形和無形，站在預算的角度，觀光局以2億預算投入燈會，一部分補助地方政府，一部分自己主辦，無形或間接可能的影響，涉及觀光業相關期待，因為燈會沒辦，相關活動可能受影響。

▲交通部長林佳龍指台灣燈會停辦，觀光局損失2億預算。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍指出，距離原本燈會舉辦還有一個多月的時間，有些還沒投入的支出可省下來，綜合來講，對於燈會直接的影響，觀光局大概是2億元左右，地方的話也投入相當多的資源，過去整個燈會都會帶動觀光業發展，但綜合考量下，還是以防疫第一，未來疫情的發展還值得密切關注，這個決定很艱難，但希望以最嚴格的標準，由政府做起。

行政院秘書長李孟諺補充，交通部編列2億元經費投入燈會，很多部分因為時間還沒到，還沒執行，有些雖然已經發包，但還沒施作的，也可以做調整，像接駁車部分還沒實際的執行，這部分的經費也可以節省。

李孟諺提到，行政院長蘇貞昌特別指示，創作者藝術家若創作到一半，為確保他們作品的完整性和權益，這個也請新竹市政府和交通部做優先考量，經費上還要再做盤點，今天宣布之後，會比燈會執行前一個禮拜才宣布，損失可以大幅減少。

▲2021台灣燈會-『乘風逐光』未來感主燈，由交通部觀光局負責籌畫。（圖／2021台灣燈會官網）